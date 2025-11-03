Juanma Moreno presenta su libro: «Se tomaban a sorna mi candidatura, era una hazaña imposible llegar a la Junta»

Como era de esperar la presentación del 'Manual de convivencia, la vía andaluza' , el debut editorial de Juanma Moreno, ha llenado la Fábrica de Artillería de Sevilla, el espacio elegido por el presidente de la Junta de Andalucía para el acto de presentación ... este lunes.

Aunque con unos días de retraso con respecto a la fecha inicial (el libro salió a la venta el pasado día 29) llegó la cita. Ha sido un acto en el que Juanma Moreno ha recordado que cuando llegó a Andalucía «se tomaban a sorna» su candidatura y que estaba tan impregnado en la sociología andaluza el mensaje que no se creían que fura posible el cambio.

De hecho, ha recordado que cuando en el año 2015 llegó a Andalucía había «un PSOE pletórico y una Susana Diaz pletórica donde no había opciones y se le achicaban los espacios». En este sentido, ha admitido que no tenía recursos ni medios. suficientes y que era «una hazaña casi imposible» llegar a la Junta de Andalucía. O que, a veces era tan desconocido que cuando se tomaba un café en un bar el que estaba a su lado no sabía quien era. Y que a veces «salía deprimido».

Entrando en la parte más personal del texto, la que hace referencia a su familia, ha reconocido que su padre «probablemente se emocionaría si hoy estuviera aquí» y que cada día lo sigue echando de menos, porque ya no tiene «ese escudo protector» y que hay veces que le encantaría poder llamarlo para contarle cuando tiene un problema. «Mi padre estaría profundamente orgulloso de mí. El venía de una familia humilde», ha dicho. En otro momento ha recordado que uno de sus abuelos que estuvo en la guerra civil española, siempre habló de la contienda «con respeto».

Para su mujer, Manuela Villena, que ha estado en primera fila durante la presentación, Juanma Moreno ha querido tener una dedicatoria especial tal y como reflejan las páginas del libro. Porque renunció a su trabajo para venir a Andalucía. «Lo dejó todo, se fue al paro y empezó de cero», ha recalcado asegurando que ella es su mejor asesora, y que podría haber sido candidata a cualquier cosa. «Todavía estas a tiempo», le ha dicho a su mujer en tono medio en serio, medio en broma. También ha admitido que el siglo XX es el de las mujeres y que muchas de ellas son «superwoman» porque son capaces de llevar muchas cuestiones para adelante.

También ha dado cifras de su presupuesto. Como el de sanidad o ha hecho un repaso de los logros durante su etapa en el gobierno. Aún así Juanma Moreno ha dicho tener la sensación de que «no se ha conseguido todo» y que a veces hay errores, como los de los fallos del cribado. Por ello se ha comprometido a hacer una reforma de la sanidad andaluza para hacerla más eficiente de lo que es ahora.

Preguntado por ese caso de los cribados que no aparece en el texto porque se conoció después de su publicación, Juanma Moreno ha admitido que «se enfadó mucho» cuando se conoció lo ocurrido, sobre todo porque no sabía nada. Pero también ha defendido que tras pedir disculpas y depurar responsabilidades «se ha hecho lo correcto» poniendo en marcha un plan de choque. Y se ha quejado de que se haya puesto en cuestión todo un sistema público de salud que funciona. Sobre sus problemas de insomnio de los que habla en el libro ha dicho que Andalucía es «lo que más le quita el sueño» y que cree que se puede mantener la mayoría absoluta pese a que «los cañones de Moncloa» apuntan a Andalucía.

En cualquier caso Juanma Moreno ha dejado claro que piensa practicar «la buena educación y el respeto» hasta el final. Y frente a ello ha reconocido que a veces le «estremecen» los discursos de partidos como Vox. «Soy partidario de volver al debate sereno», ha dicho. Luego también ha recordado que la inmigración es necesaria y ha criticado el mensaje del odio de los que dicen que los que llegan «son unos asesinos».

En cuanto a Pedro Sánchez, el presidente andaluz ha asegurado también que es «difícil» debatir con una persona que «te está mintiendo permanentemente» y que se siente incómodo en «el debate de la broca por la bronca» y menos con este PSOE «que ha perdido las esencias».

La fábrica de artillería se ha llenado. En la presentación de libro han estado además de su gobierno, el alcalde de Sevilla, histórico dirigente andalucista, Alejandro Rojas Marcos, y representantes de los empresarios o de la sociedad sevillana. Un acto que se ha prolongado durante más de una hora y tras el cual el presidente ha firmado ejemplares del texto.

Se trata de un libro que, según ha dicho la presentadora del acto, es más que una biografía «un retrato personal» que refleja que el poder no ha cambiado y en el que Juanma Moreno retrata su perfil moderado frente a la «estrategia de polarización» que, según ha recalcado, pretende imponer Pedro Sánchez.

Imposible

Es un libro en el que, además de revelar muchas vivencias personales de su trayecto hasta lograr hacerse con la presidencia de la Junta de Andalucía acabando con décadas de gobiernos socialistas, Juanma Moreno reconoce también que en un principio eran pocos los que creían que era posible hacerse con la Junta.

«Para una gran mayoría de personas que el PSOE perdiera el poder en Andalucía era imposible. Y que lo perdiera a favor de un PP liderado por un tal Juanma Moreno rozaba los límites de la utopía. Y yo era muy consciente de ello«, admite en el segundo capítulo denominado 'Lo imposible'.

Con una pizca de sentido del humor también hace referencia a que cuando le veían recorriendo Andalucía o durmiendo a cientos de kilómetros de la ciudad donde había amanecido le decían «to pa na, Juanma, to pa na».

Sin embargo fue Javier Arenas el que en marzo de 2017 vaticinó en un acto del PP que «Juanma será el primer presidente centrista de la Junta» . En la noche histórica del cambio Arenas fue uno de los primeros en felicitarle. «Tuvo un significado especial para mí. Su abrazo fue el de alguien que llevaba años luchando por una Andalucía diferente«, dice. Es uno de los momentos que aparece en las fotografías que ilustran el manual.

Entre esas imágenes también hay algunas destacadas. Como una con el expresidente de EE.UU, Baracka Obama durante su visita a la Cumbre Mundial del Turismo que tiene colgada en su despacho, otra con el Papa Francisco o la de la visita de los Reyes a San Telmo en junio de 2021.

También una imagen de su primer café con Manuel Clavero, con Adolfo Suárez o Felipez González, con Aznar... O la de cuando intervino por primera vez en el Comité Europeo de las Regiones, la visita a San Telmo del secretario general de la ONU, Antonio Guterres