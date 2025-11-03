Suscríbete a
Gonzalo Celorio se lleva el premio Cervantes 2025

Juanma Moreno presenta su libro: «Se tomaban a sorna mi candidatura, era una hazaña imposible llegar a la Junta»

El presidente se sincera en su debut editorial. «Mi padre se emocionaría si hoy estuviera aquí. Venía de una familia humilde», ha dicho

La Fábrica de Artillería de Sevilla se llena en la presentación del libro, durante la que Juanma Moreno anuncia que seguirá defendiendo la buena educación frente a «la bronca por la bronca»

Juanma Moreno, en su libro: «Nunca habría sido presidente de la Junta de Andalucía sin Manuela a mi lado»

Dimisión de Carlos Mazón, en directo: última hora tras la comparecencia del presidente de la Comunidad Valenciana

El presidente de la Junta al inicio del acto de presentación del libro
MANU gÓMEZ
Mercedes Benítez

Como era de esperar la presentación del 'Manual de convivencia, la vía andaluza' , el debut editorial de Juanma Moreno, ha llenado la Fábrica de Artillería de Sevilla, el espacio elegido por el presidente de la Junta de Andalucía para el acto de presentación ... este lunes.

