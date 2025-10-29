Suscríbete a
SUCESOS

Libertad para los dos detenidos en la investigación tras la muerte de un policía portugués en el Guadiana

La decisión del juez se debe a que no hay pruebas de su implicación directa en el fallecimiento del agente luso

Incautación de hachís de la GNR en el Guadiana, en una imagen de archivo
S. A.

Sevilla

Los dos sospechosos acusados de embestir una embarcación de la Guardia Nacional Republicana (GNR) portuguesa han quedado en libertad este miércoles al no haber pruebas de su implicación directa en la muerte de un agente luso que fue arrollado por una narcolancha ... en el río Guadiana.

