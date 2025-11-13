Suscríbete a
La Ley de Transportes amenaza con eliminar más de 80 paradas de autobuses en Andalucía

El nuevo mapa concesional, que busca la rentabilidad económica pero es un perjuicio para el mundo rural, podría afectar a más de 35.000 viajeros

El PP ha querido blindar en el Senado las paradas, rutas, horarios y frecuencias, pero hoy jueves se somete a votación en el Congreso

El Partido Popular devuelve la ley de movilidad sostenible al Congreso para que vote recuperar el compromiso de puntualidad de Renfe

abc
José María Aguilera

España se vertebra a través del transporte. Las carreteras, vías férreas y los enlaces aéreos conforman el esqueleto debajo de la piel de toro. Y el autobús es el medio que hilvana los núcleos rurales con las grandes ciudades, especialmente para los ciudadanos ... más vulnerables y/o humildes que no disponen de carné o vehículo propio.

