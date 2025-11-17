La ley de la eutanasia ayuda a morir a 81 andaluces desde 2022

El sistema sanitario público andaluz ha ayudado a morir a 81 andaluces desde que entró en vigor la ley orgánica de regulación de la eutanasia en 2022, de los cuales 28 lo hicieron en 2024. Estos datos están incluidos en el informe ... anual que elaborado por la Comisión de Garantía y Evaluación (CGyEA) creado en el primero de los dos años citados por entonces Consejería de Salud y Consumo, y que ha entregado al Parlamento de Andalucía este mes de noviembre..

Así, el año 2024 se cierra con un acumulado de 209 solicitudes de ayudas a morir en los supuestos que recoge la norma, de tal manera que se ha producido un aumento del número de solicitudes (72) respecto a las recibidas en 2023 (56), pero sin llegar a alcanzar la cantidad anotada en el primer año de aplicación (81).

Además, el citado documento señala que en 2024 ha vuelto a subir el número de solicitudes que no dan lugar al inicio de tramitación de expediente ante la CGyEA, ya que son 22, destacando que la causa, en un número muy importante de ellas (13), es debido al fallecimiento del paciente ante de iniciarse expediente de verificación ante la CGyEA.

El informe de la Comisión de Garantía y Evaluación subraya que se ha producido también un alza notable respecto a los datos de 2023 de las solicitudes cuyo motivo para no dar lugar a inicio de expediente es debido a la manifestación de desistimiento del paciente (cuatro) y la no presentación de reclamación por el paciente frente al informe desfavorable del Médico Responsable (cuatro).

Expedientes tramitados

Este último dato, puesto en relación con el número de expedientes con informe desfavorable del médico responsable (12), supone un porcentaje del 33 por ciento de informes desfavorables del médico responsable no recurridos por el paciente. Cuestión aparte son el número de Prestaciones de Ayuda para Morir (PAM) realizadas respecto del total de expedientes tramitados, si bien en 2023 se produjo un aumento porcentual de 4,23 puntos: en este 2024, se ha descendido del 60% de 2023 al 56%.

En cuanto a la patología base que fundamenta la solicitud y tramitación de los expedientes de PAM, el sexo del paciente, tramos de edad, la provincia de procedencia y la nacionalidad hay que destacar que se ha experimentado un crecimiento considerable de las enfermedades oncológicas en 2024 (32%), y se mantiene la preponderancia de la enfermedad de base neurológica como la de mayor incidencia (42%).

El documento informa, al tiempo, un predominio de prestaciones tramitadas respecto a hombres (32 expedientes) frente a las correspondientes a mujeres (18 expedientes). El tramo de edad en el que se da mayor diferencia entre hombres y mujeres es el que va a 50-59 años, en el que hay diez expedientes de hombres, frente a solo uno de mujeres.

Cuestión aparte es la provincia de procedencia de los pacientes, tanto en el volumen de expedientes tramitados como en el de PAM realizadas. En este sentido hay que destacar que la provincia de Málaga supera al resto de provincias en más de 25 puntos porcentuales, y el porcentaje de expedientes de pacientes de otras nacionalidades y residentes en España, frente al total de expedientes tramitados, sigue su dinámica de descenso como el pasado año, en 2022 (13,46%) y 2023 (12,50%) y 2024 ( 10%)3,46%) y 2023 (12,50%) y 2024 ( 10%).

Los inicios

No fue sencilla la aplicación de la ley de la eutanasia en Andalucía. El proceso empezó cuando el primer Gobierno de Juanma Moreno llevaba sólo unos meses a las riendas de la sanidad. La entonces denominada Consejería de Salud y Familias trató de dar una alternativa a los ciudadanos, e impulsó una mejora en las prestaciones de los cuidados paliativos.

El punto de partida era que la eutanasia consiste en acelerar la muerte más de seis meses antes del tiempo estimado según la evolución natural el proceso. Mientras que los paliativos se aplican cuando la medicina basada en la evidencia científica no puede hacer más por ese paciente. Los médicos quitan los tratamientos agresivos y se atiende con cuidados paliativos al paciente, se le acompaña física y psicológicamente para el trance.

En Andalucía hay unidades de paliativos desde los años 80. En la actualidad se cuenta con unas quince unidades en hospitales, con camas de hospitalización para pacientes en situación terminal de altas complejidad; 36 equipos de soporte domiciliario y 18 mixtos, sobre todo ubicados en hospitales comarcales. La situación ha mejorado en la última década, sobre todo en cuanto a equipos de soporte domiciliario. El modelo organizativo se ha ampliado con los recursos de atención urgente propios del 061 y las urgencias hospitalarias..