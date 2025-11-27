Suscríbete a
ABC Premium

Caso Avales de IDEA

Los letrados de la Junta se desmarcan del Gobierno andaluz y exculpan a once ex altos cargos del PSOE acusados de corrupción

Se posicionan en contra de la Fiscalía y de las acusaciones del PP y de la Agencia IDEA, que piden cárcel para el exconsejero Francisco Vallejo por perder 1,2 millones de euros en fondos públicos

El letrado de la Junta que «salva» a Vallejo trabajó en Correos para el amigo de Pedro Sánchez

Anticorrupción reclama 98 años de cárcel a 14 antiguos cargos del PSOE por «extraviar» 1,2 millones de la Junta de Andalucía

Francisco Vallejo (derecha), exconsejero de Innovación, junto al exviceconsejero Jesús María Rodríguez, a su llegada a la prisión de Sevilla I en enero de 2023
Francisco Vallejo (derecha), exconsejero de Innovación, junto al exviceconsejero Jesús María Rodríguez, a su llegada a la prisión de Sevilla I en enero de 2023 efe /Raúl caro
Antonio R. Vega

Antonio R. Vega

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía depende orgánicamente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, pero a diferencia de la Fiscalía de Pedro Sánchez —que soltó en una entrevista aquello de «¿de quién depende la Fiscalía?»—, los letrados que representan los ... intereses de los andaluces en causas y pleitos, no siguen órdenes ni instrucciones del Poder Ejecutivo. Funcionan con plena autonomía, en este caso, del Gobierno andaluz del PP.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app