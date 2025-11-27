Los letrados de la Junta se desmarcan del Gobierno andaluz y exculpan a once ex altos cargos del PSOE acusados de corrupción

El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía depende orgánicamente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, pero a diferencia de la Fiscalía de Pedro Sánchez —que soltó en una entrevista aquello de «¿de quién depende la Fiscalía?»—, los letrados que representan los ... intereses de los andaluces en causas y pleitos, no siguen órdenes ni instrucciones del Poder Ejecutivo. Funcionan con plena autonomía, en este caso, del Gobierno andaluz del PP.

Tanto es así que en una pieza separada de la macrocausa de corrupción denominada Avales Propios de la Agencia IDEA, los tres letrados que ejercen la acusación en nombre de la Administración autonómica han pedido al juez instructor José Ignacio Vilaplana que exculpe a once antiguos altos cargos de anteriores gobiernos del PSOE, el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo, entre otros, acusados de malversar más de 1,2 millones de euros de dinero público relativa a la concesión de una ayuda a la Sociedad Cooperativa Andaluza Frutera Exportadora de Sevilla (Cofrutex).

El Gobierno andaluz ha precisado a ABC que «no comparte» esta decisión que, sin embargo, asume. Los juristas autonómicos enviaron el pasado 13 de noviembre un escrito al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, al que ha accedido este periódico, en el que los exonera de toda responsabilidad penal con el argumento de que no está probado que los acusados, entre los que está el consejo rector de IDEA al completo, «fueran conscientes de ninguna ilegalidad».

El criterio de los abogados de la Junta contrasta con el del juez que ha concluido esta investigación, pero también con la posición que mantienen la Fiscalía Anticorrupción, el letrado de la Agencia IDEA —que como órgano público perjudicado también está personado— y la acción popular que ejerce el propio PP andaluz, el partido que gobierna en Andalucía, y que ha solicitado penas de cuatro años de prisión para los 14 antiguos responsables políticos.

Acusaciones y Fiscalía, con la salvedad de la Junta, piden la cárcel y su inhabilitación absoluta por supuestos delitos de malversación y prevaricación. Están a un paso de sentarse en el banquillo por conceder en 2008 una ayuda «arbitraria e injusta» y no hacer nadad por recuperarla cuando la empresa quebró. IDEA acudió con fondos públicos en auxilio de Cofrutex, que firmó un préstamo bancario que nunca devolvió garantizado por la Junta. El aval terminó ejecutándose y el dinero se perdió.

La posición de los letrados de la Junta que firman el escrito también choca con la opinión del propio Gobierno andaluz. Desde la Consejería de la Presidencia defienden la independencia de criterio del Gabinete Jurídico, cuyo reglamento le procura «autonomía en estas decisiones», aunque insiste en que «ni respalda ni comparte todas». Y ésta es una de ellas. Recuerdan, además, que «no es la primera que vez» que hay «discrepancias importantes» en las actuaciones de Gabinete Jurídico en la causa de los ERE y otros sumarios.

Uno de estos letrados de la Junta también se opuso a la propuesta del juez Vilaplana para elevar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para reabrir macrocausas con decenas de ex altos cargos socialistas imputados que habían sido archivadas por un defecto formal relacionado con el sistema de plazos procesales que, para el magistrado, vulneraría el Derecho comunitario.

17 ex altos cargos procesados por el juez

En la pieza de Cofrutex, la Junta acusa a seis de los 17 investigados por el juez: los ex directores generales de IDEA Jacinto Cañete y Antonio Valverde; el exdirector de Inversiones Estratégicas de dicho ente autonómico, Francisco Álvaro Julio, así como el presidente, el gerente y el asesor financiero de la mercantil beneficiaria de la ayuda, A.J.I.V., L.A.V.F. y M.J.Q.M., respectivamente.

En su escrito de acusación, la Fiscalía Anticorrupción pide la apertura de juicio oral contra 17 personas y reclama 98 años de prisión en total para los 14 cargos políticos que por acción u omisión contribuyeron al «extravío definitivo de fondos públicos». El Gabinete Jurídico de la Junta reconoce el «perjuicio» millonario causado al servicio público, ya que «no ha recuperado cantidad alguna habiendo sido ejecutado el aval en su totalidad». Sin embargo, esta acusación exculpa a todo el consejo rector de IDEA que el 24 de noviembre de 2008 autorizó el aval de 1,18 millones de euros «sin cumplir trámite alguno» y «sin motivación alguna», según especifican el resto de las partes. Dos días después, la Consejería de Empleo le dio 440.000 euros con cargo al fondo irregular de los ERE.

Como consecuencia, los letrados autonómicos se alinean con las defensas, favorables a archivar la causa contra Francisco Vallejo y su exviceconsejero Jesús María Rodríguez Román, como presidente y vicepresidente del consejo rector, respectivamente, ambos condenados en el caso ERE. También dejan fuera del caso a los vocales de IDEA: Isabel de Haro Aramberri, Ángel Garijo, Teresa Sáez Carrascosa, María Teresa Sáez Ponte, Juan C. Soriano, Francisco Triguero y Francisco del Río Muñoz. Éste último ha sido fundador y jefe del Gabinete Jurídico de la Junta durante treinta años en la etapa del PSOE (1982-2012) y fue condecorado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con la Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort en 2010.

El Gabinete Jurídico 'salva' a todo el consejo de IDEA

Según recogen en su escrito de acusación, los juristas de la Junta concluyen que «en los miembros del consejo rector no concurren los requisitos necesarios para apreciar el delito de prevaricación y/o malversación, que son delitos dolosos. Ni lo actuado ni la prueba practicada acreditan que el consejo rector y por ende sus miembros, fueran conscientes de ninguna irregularidad en su actuación». «Decidieron en todo caso atendiendo a la documentación e información que le es aportada por el director general [de IDEA], y que conforman un mínimo expediente», por lo que «no resulta acreditada la existencia de dolo ni siquiera eventual», precisan. Añaden que delegaron en Cañete «la determinación de las condiciones de concesión del aval» que ha hecho perder a la Junta 1,2 millones de euros.

Aparte, estos letrados exoneran de toda responsabilidad penal al responsable legal de IDEA, J.A.A.Q. —también exculpado por el abogado de esta agencia pública—, y al exdirectivo de IDEA Bienvenido Martínez. Para los únicos ex altos cargos a los que acusa solicitan penas de entre 6 y 7 años de prisión por un delito de malversación y de entre 15 y 17 años de inhabilitación absoluta también por la prevaricación.

Mediante un auto del pasado 23 de julio, el juez procesó a catorce ex responsables políticos y los tres directivos de la sociedad agroalimentaria por la pérdida de 1.266.241,65 euros a la Agencia IDEA y, por ende, a la Hacienda Pública de la Junta: el importe íntegro del aval (1,18 millones de euros) concedido a la empresa y 86.241,65 euros más en comisiones que también tuvieron que abonar los andaluces.