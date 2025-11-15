Suscríbete a
ABC Premium

El Kevlar: el material que para las balas y es altamente infeccioso

La contaminación de la sangre por estas fibras puede agravar el cuadro clínico de un herido de bala

Un tiroteo cada tres noches: 40 días de plomo en Andalucía

Agente de la UIP con un chaleco en un control de Isla Mayor
Agente de la UIP con un chaleco en un control de Isla Mayor EFE
J. J. Madueño

J. J. Madueño

Málaga

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Kevlar es una fibra sintética que destaca por su resistencia y ligereza. Fue desarrollada por la empresa DuPont en los años 60, pero tiene una contraparte peligrosa. En contacto con la sangre es altamente infecciosa. La fibra fue creada para soportar grandes tensiones ... sin romperse. Llega a ser cinco veces más fuerte y resistente que una plancha de acero. Y esa característica, sumada a su ligereza, hace que sea el material perfecto para los chalecos antibalas. Sin embargo, si es traspasada genera un problema serio, que puede llegar a requerir una diálisis del agente para limpiar la sangre por el riesgo de infección y fallo multiorgánico.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app