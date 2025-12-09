Suscríbete a
El Juzgado de Cádiz que investiga los contratos del SAS pide a la Intervención del Estado que informe del «daño al erario público»

La denuncia de Podemos Andalucía se centra en posibles fraccionamientos de contratos menores por un importe de 235,4 millones de euros

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) se vuelca en las infraestructuras y en las mejoras de personal tras la crisis de los cribados

Imagen de un Juzgado de Instrucción de Cádiz PODEMOS ANDALUCÍA

Sevilla

El Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz, que investiga posibles irregularidades en el fraccionamiento de contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en la provincia gaditana, ha pedido un informe pericial a la Intervención General del Estado (IGAE) que incluya un «análisis global ... e integral de la contratación menor fraccionada bajo sospecha de ilicitud« y determine «el daño producido al erario público«. La denuncia de Podemos Andalucía que dio origen a la investigación judicial se centra en posibles fraccionamientos de contratos menores por un importe de 235,4 millones de euros.

