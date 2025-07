La Junta ya trabaja en «una alternativa» para hacer frente a los aranceles de Donald Trump

El último anuncio del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de imponer un 30% de aranceles en el comercio con la Unión Europea ha tenido este domingo la respuesta de la Junta de Andalucía. En palabras del consejero de Turismo, Arturo Bernal, la administración autonómica se sitúa «al lado» del Gobierno central para que, con la UE, «se planteen las posiciones» al respecto «que más convengan a la economía y a las exportaciones en España y en Europa». La medida del mandatario norteamericano entra en vigor el 1 de agosto y el consejero ha subrayado que desde el Ejecutivo regional ya están trabajando «en una alternativa».

Bernal ha estado presente esta mañana en Sotogrande (la urbanización de San Roque, en Cádiz), en la jornada del torneo LIV Golf Andalucía. Los medios de comunicación han aprovechado su acercamiento para preguntarle por esta medida, que se hizo pública a la peculiar manera de Trump: una carta publicada en su plataforma Truth Social y dirigida a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. También se le ha cuestionado por la repercusión en los productos de la Comunidad Autónoma, tales como el vino o el aceite y diferentes productos relacionados con la industria.

Andalucía como una comunidad «muy exportadora», con «el aceite, productos industriales, aceituna de mesa, vinos, algunos de los productos más importantes que exportamos a Estados Unidos«. En este sentido, ha apuntado que »hasta que no sepamos cuál va a ser la línea de productos que se va a ver afectada no tendremos un plan formal». Expertos entienden que no tendría sentido poner estos aranceles, por ejemplo, al aceite, puesto que no es un producto que compita con la industria estadounidense.

Aunque todavía quedan muchas dudas, más después de los continuos devaneos de Donald Trump, la Junta empieza a diseñar una alternativa. «Ya se están estableciendo contactos con sindicatos, con productores, con empresarios», y ha sostenido que desde el Gobierno andaluz «trabajamos en una alternativa para que, en el caso de que se impongan (aranceles) sobre esos productos, que son los que se exportan a Estados Unidos, tengamos alternativas».

La política agresiva del presidente norteamericano ha producido movimientos tanto nacionales como regionales donde se percibe un cambio de posicionamiento. El propio Juanma Moreno emprendió hace pocos meses un viaje a China con la intención de abrir nuevas líneas de negocio. El gigante asiático es el gran competidor estadounidense en esta guerra comercial y con las medidas de Trump se abre un nuevo escenario de apuesta, riesgo e incertidumbre.

Lo recalca el propio Bernal, que recuerda la «misión institucional» en China que también fue «empresarial». Una expedición «en la que tratábamos de abrir nuevos mercados para las exportaciones andaluzas, precisamente para evitar que un país estableciera unos aranceles que pudieran perjudicarlas».

Andalucía mira a oriente y en los próximos días se desarrollará una «segunda misión comercial», para finales del medio de julio «en Japón», con la que profundizar en el mercado «de Asia y Asia-Pacífico». «Por lo tanto, ya estamos haciendo cosas, planteando alternativas en espera de que se concreten las líneas y los productos en los que se van a imponer los aranceles».

La Junta de Andalucía ya anunció medidas por valor de 2.875 millones de euros para minimizar el impacto en la economía de estas medidas arancelarias. Se movilizan 651,7 millones de euros entre ayudas e instrumentos financieros de apoyo al sector empresarial, más 2.260 millones de euros de financiación bancaria. La portavoz del Gobierno autonómico, Carolina España, incluso adelantó la puesta en marcha de una campaña de promoción de la aceituna de mesa en India, otro de los grandes países emergentes.

El presidente de Estados Unidos amenazó con estos aranceles también a México, además de los ya conocidos a Japón, Corea del Sur, Canadá y Brasil, al igual que arancel del 50% sobre el cobre.