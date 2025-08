La Junta responde a la Unesco: «Con un año excepcionalmente húmedo no se recuperan los acuíferos de Doñana»

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) urgía el pasado 10 de julio a España a que tomase medidas urgentes para la recuperación del acuífero de Doñana (el acuífero detrítico de Almonte-Marismas). Respecto a ello, la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, ha valorado ha advertido que «con un año excepcional no se recuperan los acuíferos» de Doñana.

Según explicaba García en una entrevista concedida a Europa Press, ambas administraciones -Junta de Andalucía y Gobierno de España- eran ya conscientes desde 2020, e «incluso mucho antes», de que los principales problemas de Doñana son el cambio climático, que ha reducido la pluviometría «de manera muy importante», y la sobreexplotación de los acuíferos, «un problema que se viene advirtiendo desde hace más de 20 años».

«El cambio climático no sólo afecta a las precipitaciones, también influye en la modificación de los hábitos de las aves», ha señalado García, quien ha asegurado que, aunque este año fue el primero húmedo después de una década, «con un año excepcional no se recuperan los acuíferos». «Si esto se repitiera cada año, podríamos ir recuperándolos, pero con un año excepcional no basta«, ha añadido, subrayando que «hay que actuar ya con todas las medidas a nuestro alcance porque las predicciones climáticas apuntan a temporadas de calor más largas y lluvias más irregulares».

Asimismo, la consejera insistía en la necesidad de una actuación coordinada y corresponsable entre la Junta y el Gobierno central para afrontar todos los retos que sufre el mayor espacio natural de Andalucía.

Así, enfatizaba en que «no se trata de echarnos el balón una y otra vez de una administración a otra, porque así no conseguiremos el objetivo, que es la protección del mayor espacio natural que tenemos en Andalucía, reconocido a nivel mundial». Ha recordado que existen reuniones periódicas entre ambas administraciones para dar seguimiento al Acuerdo de Doñana, «un magnífico acuerdo donde nos sentamos, expusimos los problemas y cómo podíamos afrontarlos».

El acuerdo supuso movilizar 1.400 millones de euros, de los cuales la Junta se comprometió a 728 millones, pero «ya estamos en 852 millones de euros de inversión, un 17% más, y casi en el 58% de ejecución», ha detallado.

Entre las actuaciones destacadas, la consejera ha señalado inversiones de más de 400 millones en obras hidráulicas, «con 226 millones ya ejecutados» y ha recalcado que el Gobierno de España «tiene retos tan importantes como la recuperación de los caños del Guadiamar o garantizar que Matalascañas cuente con agua superficial«. Asimismo, la compra por parte de la Junta de Andalucía de las fincas Veta la Palma y Tierras Bajas «ayudará al control hidráulico de Doñana, especialmente en épocas de sequía», operación que ha sido «bien vista por la Unesco».

Las ayudas siguen sin llegar

Sobre la situación de los agricultores de la Corona Norte y las ayudas comprometidas, García ha reconocido el «escepticismo» del sector y ha lamentado que «han pasado 15 meses desde la firma del acuerdo y las ayudas para ellos siguen sin llegar». Recordemos que el pasado 8 de julio, la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado de Huelva consideraba «roto» el Pacto de Doñana por parte del Gobierno central tras los «reiterados incumplimientos» a la hora de «avanzar» en la convocatoria de ayudas.

Asimismo, el 9 de julio, el Gobierno andaluz planteó publicar en solitario las bases de sus ayudas para los agricultores al norte de la Corona Forestal del Parque de Doñana.«Si las bases no salen en julio, la Junta de Andalucía sacará las suyas», decía el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco.

De este modo, la entrevistada aseguraba que «se adelantaron subvenciones para ayuntamientos, pero es prioritario atender a los agricultores», afirmando que «existe un compromiso del Gobierno de España de que en este mes de julio o a más tardar a principios de agosto la orden verá la luz, y muchas explotaciones podrán acogerse a estas ayudas y contribuir así a la recuperación de los acuíferos».

En relación a la sobreexplotación y los pozos ilegales, ha subrayado el trabajo «de inspección y clausura continúa» que realiza la Confederación Hidrográfica, pero ha advertido que «si no se hubiera hecho la vista gorda durante años, quizás no estaríamos en la situación actual». Ha reiterado la disposición de la Junta a «ir por delante en la puesta en marcha de ayudas» siempre que el Gobierno central cumpla con sus compromisos.

García ha concluido afirmando que la evaluación de Doñana es «continua» para evitar «avanzar hacia su inclusión en la lista de zonas vulnerables» de la Unesco, y ha destacado la «preocupación y compromiso real de ambas administraciones para resolver todos los problemas estructurales del parque natural y alcanzar los retos de protección que exige el espacio natural más emblemático de Andalucía».