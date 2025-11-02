La Junta de Andalucía renueva las carreteras andaluzas con una inversión de 400 millones en 2026

El presupuesto andaluz recoge una inversión «histórica» en la red de carreteras de la región. La Junta de Andalucía pretende desembolsar casi 400 millones de euros para actuar en la red de carreteras. La cifra supone un 60% más en 2026 de lo que ... se ha invertido en este 2025. La Consejería de Fomento tiene programadas obras para mejorar la seguridad vial y el estado de la red en su conjunto.

Para ello, va a poner en marcha un ambicioso Plan de Autovías y Vías de Alta Capacidad. A lo que se añade el próximo ejercicio una partida extraordinaria de 140 millones de euros para la renovación de los asfaltos en 1.000 kilómetros de carreteras en las ocho provincias. Cada una cuenta con un montante de 17,5 millones de euros.

La Consejería de Fomento explica que desde 2019 el Gobierno andaluz ha ido dotando de más inversión la conservación y reparación de los firmes de la red de carreteras de Andalucía. De este modo, fuentes de la propia administración destacan que se consiguió «paliar en parte el déficit que arrastraba la red viaria, debido a la escasa inversión entre 2012 y 2018 por parte de los anteriores gobiernos socialistas».

Sin embargo, la irrupción de las DANA del último año y medio no han ayudado a mejorar la red, pues la climatología impedía los trabajos la aire libre. Además, las fuentes señalan que las riadas y las balsas han acelerado el envejecimiento de las carreteras.

Por ese motivo, desde la Consejería de Fomento explican que se ha hecho para este año «un esfuerzo extraordinario». La mayoría de los proyectos irán encaminados a la renovación integral del firme de las vías, que se encontraban más deterioradas. Es lo que se hará a través de un Plan de Asfaltado y Resiliencia.

A finales de este 2025 ya estaba previsto un primer anticipo con 24 millones, que es el triple de lo habitual, en un contrato de firmes, con el que se actuará entre noviembre y diciembre en la A-92 en la provincia de Sevilla, la autovía Jerez-Los Barrios o la autovía de Bollullos-Almonte en este municipio de Huelva. Además, se suman cerca de una treintena de carreteras que han experimentado un importante desgaste.

Esto continuará en 2026. El nuevo año extenderá una partida presupuestaria extraordinaria de 140 millones de euros. Van encaminados a renovar 1.000 kilómetros de carreteras de las ocho provincias. La Consejería de Fomento explica que se quiere actuar en los puntos negros y en las zonas con peor estado de la red viaria autonómica.

«Eso se traducirá en carreteras más seguras, pero también va a repercutir positivamente en la vertebración del territorio y en mejorar la actividad de las empresas y de la economía andaluza», añaden fuentes de la Consejería que comanda Rocío Díaz, que firmará también 15 millones de euros adicionales para licitar obras clave de mejora de la seguridad vial.

Los 155 millones de euros de partidas extraordinarias se suman al presupuesto ordinario para Infraestructuras Viarias de la Consejería de Fomento, que asciende 234 millones de euros, y a la finalización de los dos carriles BUS-VAO en Aljarafe (7,2 millones). En total, el presupuesto destinado a las carreteras andaluzas asciende a 396 millones.

Para la Junta de Andalucía, este presupuesto, destaca el avance del Plan de Autovías y Alta Capacidad, que presentó hace un mes la consejera de Fomento en el Parlamento, con 300 millones de euros previstos en los próximos años para 39 kilómetros de nuevas carreteras.

Con este plan, se desbloquean e impulsan proyectos que los anteriores gobiernos habían abandonado como la Ronda Norte de Córdoba, el desdoble de la carretera de El Puerto de Santa María a Rota, la Autovía del Olivar en Martos o el desdoble del tramo entre Casapalma y Cerralba del Eje Málaga-Campillos-Ronda.

«Viejas promesas»

Del mismo modo, se contemplan el tercer carril (BUS-VAO) de la carretera Almonte-Matalascañas o la duplicación de calzada de la carretera A-404 en Alhaurín de la Torre, también con plataforma reservada. «Todos son proyectos que fueron prometidos hace más de una década y que en 2026 se retoman con partidas presupuestarias para su ejecución», añaden fuentes del Gobierno andaluz.

Además, el presupuesto en carreteras atiende otras demandas de seguridad vial, como el acceso a la estación de esquí de Sierra Nevada, el nuevo acceso a la Alpujarra de Granada, la carretera de Martín de la Jara a la A-92 en Sevilla o la carretera de Jimena de la Frontera a Castellar de la Frontera (A-405) en el Campo de Gibraltar, así como la reordenación de accesos a Alhama de Almería.

Por último, la Consejería de Fomento insiste en que con este presupuesto de casi 400 millones de euros se continuará con la renovación de los contratos de conservación, que en los últimos años han experimentado un notable incremento presupuestario.

En este sentido, las fuentes de la Consejería de Fomento reseñan que el Gobierno andaluz ya renovó 33 de los 36 contratos que garantizan la vialidad de los 10.500 kilómetros de carreteras en 2025. De este modo, debido a la importante capacidad de inversión ganada para el 2026 por esta cartera de la Administración regional, en el próximo año se licitarán los tres restantes para tener cubiertas todas las necesidades conservación en la región.