La Junta de Andalucía renueva las carreteras andaluzas con una inversión de 400 millones en 2026

La Consejería de Fomento hará una partida extraordinaria de 140 millones para mejorar los asfaltos de 1.000 kilómetros de vía

La A-7 del Mediterráneo andaluz, una sucesión de colapsos de tráfico

La Junta renovará el firme de la autovía A-92 entre Alcalá de Guadaíra y Arahal

La ronda norte de Córdoba es uno de los proyectos incluidos Valerio Merino
J. J. Madueño

Málaga

El presupuesto andaluz recoge una inversión «histórica» en la red de carreteras de la región. La Junta de Andalucía pretende desembolsar casi 400 millones de euros para actuar en la red de carreteras. La cifra supone un 60% más en 2026 de lo que ... se ha invertido en este 2025. La Consejería de Fomento tiene programadas obras para mejorar la seguridad vial y el estado de la red en su conjunto.

