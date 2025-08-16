La Junta quiere llegar a los 50.000 millones en un presupuesto en 2026 que «atienda a las familias» Carolina España remarca la posibilidad de llegar a esa cifra para mejora la Sanidad, Educación y asegurar la Dependencia La consejera de Economía añade que «Andalucía ha cogido el toro por los cuernos», pese a no tener Presupuestos Generales del Estado

La consejera de Economía y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha manifestado que Andalucía contará de nuevo en 2026 con un presupuesto «expansivo y realista». Además, la responsable de elaborar las cuentas públicas de la región añade que el Gobierno andaluz tendrá su presupuesto, pese a la «incertidumbre» que existe en este momento sobre si habrá o no unos Presupuestos Generales del Estado, para ese año, con la incidencia que ello tiene en las cuentas de las comunidades.

El Gobierno de Pedro Sánchez está sin presupuesto, debido a la imposibilidad para poner de acuerdo a todos los socios de investidura para conseguir una votación favorable. El último presupuesto en España sacado adelante en el Congreso de los Diputados fue el de 2023.

En una entrevista concedida a Europa Press, España ha indicado que lo «razonable» es que, por el «incremento vegetativo de algunas partidas, se alcance la cifra» de los 50.000 millones de euros de presupuesto. Las cuentas andaluzas de 2025 ascendieron a 48.836,2 millones. Sin embargo, al consejera de Economía explica que «todavía no están cerradas las cuantías globales», pero augura el incremento.

Carolina España ha explicado que la Junta de Andalucía sí tiene «muy claras cuáles van a ser las prioridades del presupuesto» de 2026, que será el último de la legislatura, para mejorar la vida de los andaluces. La portavoz del Gobierno de Juanma Moreno reseña que será un presupuesto que «atienda a las familias» y, por ello, la sanidad, la educación públicas y la dependencia serán prioridades en el gasto.

En Sanidad, obras como el tercer hospital de Málaga tiene un presupuesto de 600 millones de euros, a eso hay que sumar las mejoras en los colegios y ampliaciones en las zonas de crecimiento poblacional. En cuanto a la dependencia, el Gobierno andaluz tiene abierta una reclamación con el Ejecutivo de Pedro Sánchez para que sea el Estado el que abone el 50% de la factura de dependencia. Piden que el Ministerio de Hacienda llegue al mismo acuerdo que ha firmado María Jesús Montero con el País Vasco para abonar la mitad de la dependencia a sus socios del PNV.

Pese a los agravios comparativos, España ha añadido que el presupuesto de 2026 atenderá también a la creación de empleo y que irá encaminado al problema que existe en el acceso a la vivienda. «Andalucía ha cogido el toro por los cuernos», ha indicado la consejera.

España se ha referido también a las medidas que se han adoptado por la Junta de Andalucía y a la próxima ley andaluza de vivienda, que «va a facilitar la puesta a disposición de suelos para que se agilice la construcción de viviendas».

«Ya de por sí hemos multiplicado por cuatro las viviendas públicas que se hicieron en la última etapa de un gobierno socialista en Andalucía y esa es nuestra idea, seguir trabajando para que haya más viviendas públicas y más viviendas, en general, porque hay una escasez de oferta con respecto a la demanda», ha indicado España.

Además, los ayuntamientos, como Málaga, ya están tomando medidas y moratorias para poner coto a los pisos turísticos y tratar de abaratar con esta medida abarata los precios del alquiler en base al decreto de la Junta de Andalucía. Falta por saber si esos presupuesto acogerán la tasa turística que algunos alcaldes están demandado a los gobierno nacionales y autonómicos.

Una tasa finalista para mejorar las políticas de viviendas y los recursos de atención a turismo es lo que pidió recientemente Francisco de la Torre, alcalde de Málaga. Hasta ahora la Consejería de Turismo no ha visto nunca con buenos ojos la creación de ese gravamen a los viajeros en Andalucía.