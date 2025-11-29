La Junta de Andalucía va a presentar un recurso contencioso administrativo contra el deslinde de Doñana

El Parque Nacional de Doñana, la zona de mayor protección y catalogada como Reserva de la Biosfera por la Unesco, vuelve a ser escenario incomprensible de batalla. Pero en esta ocasión, desequilibrada, más que desigual. A un lado, el Miteco (Ministerio para ... la Transición Ecológica y el Reto Demográfico), y al otro, todos los demás. El Consejo de Participación de Doñana, científicos, investigadores, ecologistas, la universidad, los pueblos de Hinojos, Almonte y Aznalcázar, la Junta de Andalucía y todo aquel que conozca mínimamente una marisma de agua dulce que ahora la quieren convertir en salada.

El presidente andaluz Juanma Moreno anuncia que la administración autonómica presentará un recurso contencioso-administrativo contra el deslinde en el Dominio Público Marítimo Terrestre que se aprobó sin consenso alguno a finales del pasado septiembre. Y con toda la comunidad científica en contra, sólo amparado en los dos estudios presentados por la Dirección General de la Costa y el Mar. Los abogados del Gobierno regional ya están ultimando ese escrito con el objetivo de que el ministerio recapacite, si bien el presidente se dirigía a los representantes socialistas en el Parlamento para pedirles un apoyo fundamental. «Me sorprende que haya diputados que callen ante este ataque a Doñana y sean incapaces de alzar la voz para que no se cometa una injusticia. Doñana hay que defenderla siempre y en cualquier circunstancia, sin mirar los intereses partidistas».

El Consejo de Participación envió a principios de esta semana una queja formal a la ministra Sara Aagesen y la Consejería de Medio Ambiente mostró su rechazo frontal al considerar que el proceso «adolece de errores tanto técnicos como jurídicos» y se tramitó «sin consenso y sin respeto al informe preceptivo del Consejo de Participación». Con ese deslinde, dos tercios del parque pasan a ser propiedad de Costas (y por tanto del Estado), y se apropian de ello argumentando que se trata de una marisma de influencia mareal y no fluvial (que se llena y seca en función de las lluvias).

Recurso por el deslinde de Doñana

Hoy sábado a las 12 horas tendrá lugar una movilización en Hinojos, el municipio enclavado en el corazón del parque. Su alcaldesa Joaquina del Valle Ortega señala que es la «respuesta social a la actitud de desprecio hacia nuestro municipio por parte del Miteco, que tiene a todos en contra y persiste en su decisión», lamenta. «Lo único que quieren es apropiarse de este territorio. Quieren que Doñana sea suya. Y no lo podemos permitir. Este es el único sitio virgen del parque, donde anida el Águila imperial, que ha permanecido inalterable durante ocho siglos, que lo que hemos cuidado... y ahora quieren ser los dueños de Doñana. De nuestra casa».

El Gobierno andaluz pide a los representantes socialistas en el Parlamento que se unan para defender Doñana

Insiste en que Hinojos «no le merece el respeto al Gobierno», y por ello desde todos los sectores participarán en esta marcha desde la plaza de España hacia la ermita. «Son 8.700 hectáreas en el centro del parque, de titularidad pública y el único territorio virgen. Piensan que se pueden quedar con la propiedad y, si se agarran a lo que dice el informe, destruyen Doñana. Es una auténtica locura. Ya no digo que son datos erróneos; son falsos».

Todos los vecinos (empresarios, ganaderos, representantes del sector cultural, educativo, deportivo, conservacionistas...), incluidos los concejales del Partido Socialista, se han unido para establecer una postura común. La regidora agradece el apoyo de la Junta de Andalucía, que rechazó este deslinde desde el primer momento, y de manera firme y enérgica pide que «reconsideren» esta maniobra. «Que den marcha atrás. Queda el recurso de reposición ante el Ministerio. Es la última oportunidad de hacer las cosas bien».

Por parte de la organización ecologista WWF, consideran que es «totalmente lógico y responsable que desde la Junta se presente este recurso contra el deslinde. Se han presentado informes que demuestran el error de partida de la dirección general de Costas», apuntan.