La Junta de Andalucía va a presentar un recurso contencioso administrativo contra el deslinde de Doñana

Hinojos, uno de los pueblos afectados por el plan del Miteco, se moviliza este sábado para exigir al Gobierno que dé marcha atrás

Marisma del Parque Nacional de Doñana
Marisma del Parque Nacional de Doñana abc
José María Aguilera

El Parque Nacional de Doñana, la zona de mayor protección y catalogada como Reserva de la Biosfera por la Unesco, vuelve a ser escenario incomprensible de batalla. Pero en esta ocasión, desequilibrada, más que desigual. A un lado, el Miteco (Ministerio para ... la Transición Ecológica y el Reto Demográfico), y al otro, todos los demás. El Consejo de Participación de Doñana, científicos, investigadores, ecologistas, la universidad, los pueblos de Hinojos, Almonte y Aznalcázar, la Junta de Andalucía y todo aquel que conozca mínimamente una marisma de agua dulce que ahora la quieren convertir en salada.

