La Junta premia el urbanismo que recupera el patrimonio natural y cultural de Andalucía

La Junta de Andalucía ha entregado este martes los VI Premios Andalucía de Urbanismo, que han reconocido el trabajo desarrollado por administraciones, entidades y profesionales para mejorar la calidad de vida de las ciudades, recuperando el patrimonio natural y cultural de Andalucía.

El arquitecto ... urbanista sevillano Carlos López Canto, el itinerario paisajístico del estuario Norte del río Odiel, los Jardines Mediterráneos de la Hoya, en Almería; la ordenación y protección del conjunto histórico de Ronda, en la provincia de Málaga; y el Mapa de potencialidad de energías renovables en Andalucía, del grupo de investigación proyecto MAPER@ de la Universidad de Sevilla, han sido los premiados en una gala que se ha celebrado en el antiguo convento Santa María de los Reyes de Sevilla, según ha detallado la Consejería en una nota.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha felicitado a los premiados y ha celebrado la nueva imagen de unos premios que «hoy renacen con una filosofía renovada de la mano de los preceptos de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio (LISTA)«, que ha permitido »avanzar en el desarrollo de municipios y ciudades tras años de bloqueo« bajo »un urbanismo más sostenible y respetuoso con nuestro entorno y nuestra historia«. »Muchos de los proyectos premiados son reflejo de esa filosofía y ponen el foco en la recuperación del patrimonio natural e histórico de la comunidad«, ha dicho.

Díaz ha insistido que, con estos premios, se celebran «proyectos que transforman espacios y también nuestra manera de pensar la ciudad». «Andalucía ha evolucionado y ha pasado de entender el urbanismo como una tarea técnica a verlo como una herramienta para mejorar la vida cotidiana, fomentar la cohesión y cuidar lo que somos«. Por último, la responsable valoró la incorporación del galardón a la labor investigadora, que reconoce »el esfuerzo por generar conocimiento y herramientas que ayudan a avanzar«.

Este año se ha reconocido la trayectoria del arquitecto y urbanista Carlos López Canto. Se premia sus más de 40 años de profesión y sus contribuciones a la ordenación del territorio y el urbanismo como redactor de planeamiento, como los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) de Sevilla (1987), Almería (1998), Mérida (2000), Úbeda (2009) y Baza (2011) o el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada (1999). Como arquitecto, desempeñó entre 1987 y 1992 el cargo de director técnico de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla y durante más de 20 años ha ejercido como profesor de Urbanismo en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla.

Itinerario

En la categoría de actuaciones ejecutadas, el jurado ha premiado dos propuestas. En primer lugar, se ha reconocido al itinerario paisajístico del estuario norte del río Odiel, en Huelva, una infraestructura territorial de 30 kilómetros desarrollada por la Junta de Andalucía que conecta Huelva, Aljaraque y Gibraleón; y que acerca a la población a los valores ambientales y culturales de las Marismas del Odiel.

Además, se ha otorgado también el premio de obra ejecutada a los Jardines Mediterráneos de la Hoya, en el borde del centro histórico de Almería, donde destaca el trabajo de regeneración ambiental y paisajística del entorno patrimonial que ha permitido incorporar a la ciudad un nuevo espacio público.

En esta misma categoría se han concedido dos menciones especiales: a la regeneración de espacios urbanos en el conjunto histórico de Olvera, en la provincia de Cádiz; y a la renaturalización del paseo del río Genil a su paso por Loja, en la provincia de Granada.

En la categoría de Planificación, se ha premiado la ordenación y protección del conjunto histórico de Ronda; con una mención especial a la ordenación conjunto histórico de la localidad granadina de Guadix. En ambos casos el jurado pone en valor la capacidad de los instrumentos de ordenación urbanística para conjugar el desarrollo económico de las ciudades y la protección de sus valores culturales.

El trabajo premiado en la categoría de Investigación ha sido el Mapa de potencialidad de energías renovables en Andalucía, del grupo de investigación proyecto MAPER@ de la Universidad de Sevilla, que ha desarrollado un marco metodológico innovador y transferible a los instrumentos de ordenación territorial y urbanística. De igual manera, el jurado ha reconocido el valor divulgativo de los Manuales Planificación Urbana y Territorial, promovidos por el Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz y la Universidad de Cádiz.

Todos los premiados han recibido una estatuilla que, al igual que los premios, también se han renovado para trasladar los valores y principios de sostenibilidad social y ambiental. Para ello, se ha contado con la colaboración de una empresa puntera en el sector como Cosentino para elaborar unos premios con materiales reciclados y técnicas innovadoras.