La Junta premia el urbanismo que recupera el patrimonio natural y cultural de Andalucía

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, preside la gala de los Premios Andalucía de Urbanismo

Foto de familia de la consejera de Fomento con los premiados
Foto de familia de la consejera de Fomento con los premiados ABC

La Junta de Andalucía ha entregado este martes los VI Premios Andalucía de Urbanismo, que han reconocido el trabajo desarrollado por administraciones, entidades y profesionales para mejorar la calidad de vida de las ciudades, recuperando el patrimonio natural y cultural de Andalucía.

El arquitecto ... urbanista sevillano Carlos López Canto, el itinerario paisajístico del estuario Norte del río Odiel, los Jardines Mediterráneos de la Hoya, en Almería; la ordenación y protección del conjunto histórico de Ronda, en la provincia de Málaga; y el Mapa de potencialidad de energías renovables en Andalucía, del grupo de investigación proyecto MAPER@ de la Universidad de Sevilla, han sido los premiados en una gala que se ha celebrado en el antiguo convento Santa María de los Reyes de Sevilla, según ha detallado la Consejería en una nota.

