La Junta explica el protocolo de seguimiento y control de las pruebas radiológicas en Andalucía

«La empresa contratada (NTT Data) para el mantenimiento no hace ningún seguimiento de casos», aclara Mercedes Acebal, portavoz del Plan de Acción del Cribado de Cáncer de Mama

El SAS aclara que cada mamografía es analizada por dos radiólogos y que no puede borrarse

María Jesús Montero afea a Moreno que «no explique» la crisis de los cribados

J. M. Aguilera

J. M. Aguilera

La Junta de Andalucía ha decidido responder, a través de profesionales cualificados, a las diferentes informaciones que se van publicando sobre el error en los cribados del cáncer de mama, que ha supuesto una grave crisis sanitaria en la región. En esta ocasión, se ha ... aclarado que «la empresa contratada (NTT Data) sólo se dedica al mantenimiento de la aplicación, no hace ningún seguimiento de casos ni tiene otra función«, por lo que no se trata de la privatización del servicio de seguimiento y control de las pruebas radiológicas.

