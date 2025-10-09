Suscríbete a
La Junta defiende que los migrantes no son «delincuentes» ni «mercancía» y Vox les acusa de «abandonar» a los andaluces»

La consejera Loles López recalca que «apoya una migración regulada, ordenada y controlada», recordando que «sin ella, los frutos de los agricultores de Huelva y Almería se pudrirían en la mata»

Juanma Moreno, junto a Carolina España y Loles López en el Parlamento
Juanma Moreno, junto a Carolina España y Loles López en el Parlamento Juan Flores
M. B.

Sevilla

El parlamentario andaluz de Vox, Ricardo López, ha acusado este jueves a la Junta de Andalucía de «priorizar a los que vienen de fuera frente a los andaluces» por destinar «millones de euros en ayudas, subvenciones y programas dirigidos a la inmigración y ONGs». ... Así lo ha puesto de manifiesto en la sesión de control del Parlamento de Andalucía, a lo que la consejera, Loles López, ha defendido que su departamento «atiende a menores migrantes porque es su competencia» y que su obligación es «defender el interés del menor, no el interés del sillón de Sánchez». Ha insistido en que Vox y el PSOE «utilizan» a las personas migrantes: «Para ustedes todos los migrantes son delincuentes, para el PSOE son mercancías, y yo creo que ni una cosa ni la otra».

