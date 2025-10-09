La Junta defiende que los migrantes no son «delincuentes» ni «mercancía» y Vox les acusa de «abandonar» a los andaluces»

Al respecto, desde Vox han criticado que el Ejecutivo autonómico impulse políticas «que generan un evidente efecto llamada» y destine «más de 138 millones de euros para el Plan Andaluz de Cooperación 2025-2028, hermanamientos con Marruecos o programas que fomentan la cultura árabe». En su opinión, esas actuaciones «promueven la migración» y «olvidan a los andaluces, que siguen sufriendo el paro, la inflación y la precariedad».
Asimismo, según la pregunta recogida por E.P., el parlamentario de Vox ha sostenido que «cada mena cuesta 4.500 euros mensuales», una cantidad con la que «podrían financiarse decenas de itinerarios de inserción laboral para jóvenes andaluces que tienen que marcharse» o «solucionar el cribado del cáncer que preocupa a los andaluces». Además, ha reprochado a la Junta que, mientras «miles de familias esperan una ayuda al alquiler o una beca comedor», su Gobierno «sigue destinando cientos de millones de euros a políticas que benefician a los inmigrantes y no a los nuestros».
«Medio millón más»
Ricardo López ha insistido en que el Gobierno andaluz «olvida a los españoles» y ha criticado que «desde 2022 Sánchez ha regularizado a 620.000 inmigrantes y pretende hacer lo mismo con medio millón más», lo que a su juicio «tiene un coste que podría invertirse en los andaluces».
En su réplica final, la consejera del ramo ha subrayado que «apoya una migración regulada, ordenada y controlada», recordando que «sin ella, los frutos de los agricultores de Huelva y Almería se pudrirían en la mata». También ha coincidido con Vox en que «la política migratoria de Pedro Sánchez es un auténtico desastre», aunque le ha instado a «decírselo al Ministerio de Migraciones, al de Justicia o al del Interior, que son los competentes».
Por último, la consejera ha lamentado que Vox «manipule» cifras sobre la atención a migrantes y ha reprochado al grupo que «no tiene legitimidad para hablar de delitos contra las mujeres mientras siga negando la existencia de la violencia de género».
