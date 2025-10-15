Suscríbete a
La Junta aprueba ayudas para el alquiler de hasta 6.000 euros para personas en situación de vulnerabilidad

El Consejo de Gobierno andaluz da luz verde un paquete dotado de 17,1 millones, dirigidos a mujeres que han sufrido maltrato, a víctimas de trata y a personas sin hogar

Alojamientos de alquiler social
El Consejo de Gobierno andaluz ha aprobado un paquete de ayudas de alquiler dotadas de 17,1 millones de euros dirigido a personas en situación de vulnerabilidad, financiadas por el Plan Vive y el Plan Estatal.

Así lo ha anunciado la consejera de Fomento, ... Rocío Díaz, que ha incidido en que este apoyo será especialmente para mujeres víctimas de violencia de género, para víctimas de trata, personas sin hogar y también para ciudadanos que han vivido un desahucio. En definitiva, para quienes necesitan de la Administración para iniciar una nueva vida bajo un techo y en un hogar.

