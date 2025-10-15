La Junta aprueba ayudas para el alquiler de hasta 6.000 euros para personas en situación de vulnerabilidad

El Consejo de Gobierno andaluz ha aprobado un paquete de ayudas de alquiler dotadas de 17,1 millones de euros dirigido a personas en situación de vulnerabilidad, financiadas por el Plan Vive y el Plan Estatal.

Así lo ha anunciado la consejera de Fomento, ... Rocío Díaz, que ha incidido en que este apoyo será especialmente para mujeres víctimas de violencia de género, para víctimas de trata, personas sin hogar y también para ciudadanos que han vivido un desahucio. En definitiva, para quienes necesitan de la Administración para iniciar una nueva vida bajo un techo y en un hogar.

«Les decimos que no están solas», apuntaba Rocío Díaz. Es una convocatoria que se abre el 3 de noviembre y será por concurrencia no competitiva. Puede cubrir hasta el 100% del alquiler con un máximo de 500 euros al mes, a los que se pueden sumar otros 200 euros adicionales por Comunidad. Por tanto, se llegarían a alcanzar hasta los 6.000 euros al año por persona. 4.800 familias andaluzas La previsión es atender a 4.800 familias andaluzas con una ayuda rápida, directa y flexible. «En los últimos cinco años, este tipo de ayudas nos ha permitido apoyar a más de 28.600 hogares, más de 86 personas con una inversión de 96 millones de euros.», destacaba la consejera. Díaz informaba de que «este Gobierno también apuesta por nuevas líneas de colaboración con el tercer sector» y por eso ya «son ocho millones invertidos» en esta red de vivienda, clave en las alianzas con esas asociaciones, entidades y organizaciones que realizan un trabajo social encomiable. «La convocatoria de este año cuenta con 1,3 millones de euros».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión