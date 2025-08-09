La Junta anilla 600 pollos de flamenco en la Laguna de Fuente de Piedra en la campaña de 2025

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha visitado este sábado la Reserva Natural Laguna de Fuente de Piedra, en Málaga, donde se ha llevado a cabo el anillamiento de unos 600 pollos de flamencos, de entre los más de 22.700 que han nacido este año, el mayor número desde que se tienen registros.

Esta actividad, que se celebra anualmente y que a lo largo de las últimas décadas suma ya más de 20.000 pollos anillados, se ha desarrollado con éxito gracias a un dispositivo en el que han participado cerca de 400 personas voluntarias, en una de las principales acciones de conservación, investigación y educación ambiental en el territorio andaluz.

Durante su intervención, la consejera ha resaltado «el carácter extraordinario de esta jornada, en la que se combina el conocimiento científico con el compromiso social y ambiental de cientos de personas». Así, ha afirmado que «en tan solo tres horas se logra capturar, identificar, medir y liberar a cada uno de los ejemplares, en una operación perfectamente coordinada que es, sin duda, un esfuerzo titánico que merece nuestro reconocimiento».

El marcaje individual de los pollos de flamenco común (Phoenicopterus roseus) permite realizar un seguimiento exhaustivo de la especie sin necesidad de recapturas, lo que ofrece información de gran valor sobre su comportamiento reproductor, sus rutas migratorias o la utilización que hacen de los distintos humedales del Mediterráneo y África noroccidental.

La consejera ha subrayado que el anillamiento de este año «se ha podido llevar a cabo gracias a las excepcionales condiciones hídricas registradas en el mes de marzo, que superaron los 200 litros por metro cuadrado».

Estas precipitaciones permitieron que la laguna alcanzara un nivel de agua de 54 centímetros, generando un entorno óptimo para el asentamiento y cría de los flamencos. «El agua ha traído vida. Y esta vida ha florecido en forma de más de 33.900 parejas reproductoras, que también es la cifra más alta registrada desde que en 1984 se iniciara el seguimiento de la colonia», ha explicado la titular de Sostenibilidad y Medio Ambiente.

Un humedal señero

La Laguna de Fuente de Piedra, situada en la provincia de Málaga, está reconocida como Humedal de Importancia Internacional desde 1983 en virtud del Convenio Ramsar.

Esta categoría destaca su papel clave como hábitat de aves acuáticas. «Es un referente nacional e internacional en conservación de humedales», ha destacado Catalina García, quien ha recordado que además de ser Reserva Natural, el enclave está incluido en la Red Natura 2000 como Zona Especial de Conservación (ZEC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).

Además del flamenco común, otras especies como la grulla común (Grus grus), en su paso invernal, o la pagaza piconegra (Gelochelidon nilotica) como reproductora, encuentran en este espacio condiciones idóneas. «Cada año, este humedal demuestra el valor de conservar, de gestionar con criterios técnicos y de apostar por la participación ciudadana como aliada imprescindible», ha dicho la consejera, que, en este contexto, ha remarcado la inversión de alrededor de un millón de euros que el Gobierno andaluz ha ejecutado de Fondos Next Generation EU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para el acondicionamiento de la laguna y su entorno.