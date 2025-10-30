Suscríbete a
presupuestos

La plantilla de la Junta de Andalucía bate otro récord y superará por primera vez los 303.000 funcionarios y laborales en 2026

El gasto de personal rozará los 17.000 millones de euros y consumirá un tercio del presupuesto autonómico para el próximo año

Los presupuestos de la Junta de Andalucía han crecido más del 48 por ciento desde el año 2018

Funcionarios trabajando en Torretriana, la mayor sede administrativa de la Junta de Andalucía, ubicada en Sevilla manuel olmedo

Antonio R. Vega y Mercedes Benítez

La plantilla de la Junta de Andalucía no encuentra techo. En 2026 alcanzará los 303.697 empleados públicos. La cifra aparece en el proyecto de Presupuestos de la Junta de Andalucía para el próximo año, que ha iniciado esta semana el trámite para ... su aprobación por el Parlamento andaluz. Nunca antes la Administración autonómica había tenido a tantos trabajadores en nómina. Según los anexos de Personal, las consejerías y agencias de la Junta contarán con 297.069 efectivos, entre laborales y funcionarios, mientras que las sociedades mercantiles y fundaciones del sector público andaluz contarán con 6.628 trabajadores. La Administración autonómica ya rebasó la barrera de los 300.000 millones de laborales y funcionarios en julio de 2024.

