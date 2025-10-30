La plantilla de la Junta de Andalucía bate otro récord y superará por primera vez los 303.000 funcionarios y laborales en 2026

La plantilla de la Junta de Andalucía no encuentra techo. En 2026 alcanzará los 303.697 empleados públicos. La cifra aparece en el proyecto de Presupuestos de la Junta de Andalucía para el próximo año, que ha iniciado esta semana el trámite para ... su aprobación por el Parlamento andaluz. Nunca antes la Administración autonómica había tenido a tantos trabajadores en nómina. Según los anexos de Personal, las consejerías y agencias de la Junta contarán con 297.069 efectivos, entre laborales y funcionarios, mientras que las sociedades mercantiles y fundaciones del sector público andaluz contarán con 6.628 trabajadores. La Administración autonómica ya rebasó la barrera de los 300.000 millones de laborales y funcionarios en julio de 2024.

El capítulo de personal rozará los 17 millones de euros (16,99 millones). Es la cuantía más alta destinada a gastos de nóminas de empleados y cargos públicos, que se incrementa un 4,4% en el último año. Consume casi un tercio del presupuesto total de la Junta, que ascenderá a 51.597,9 millones de euros en 2026.

Esa cifra récord se va a superar en el próximo ejercicio. Las Consejerías de Sanidad y Educación concentran los mayores incrementos de personal, que contarán con 715 millones de euros más. Durante 2026 se incorporarán 4.371 profesionales a la sanidad pública, de los que 3.893 son contratos de interinos que van a incorporarse a la plantilla al incluir sus plazas en la próxima oferta de empleo público que convoque la Junta. Los 478 restantes son Médicos Internos Residentes (MIR) que realizan su especialización en centros de salud y hospitales de la comunidad autónoma.

521 millones para nuevas contrataciones de sanitarios

Las cuentas reservan 521 millones de euros para financiar las contrataciones del personal que se destinará a nuevas infraestructuras sanitarias que ya están construidas y equipadas, así como para reforzar servicios de oncología y de cribado de cáncer tras los retrasos injustificados en el diagnóstico que afectan a 2.317 mujeres que se sometieron a mamografías. El nuevo personal se adscribirá también a unidades de salud mental y cuidados paliativos, según ha detallado el director general de Presupuestos de la Junta, Eduardo León, durante la presentación de las grandes cifras económicas en una rueda de prensa que ofreció la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, acompañada por su equipo económico.

«Por primera vez se va a a incorporar 3.893 personas a la plantilla para servicios muy rápido», explicó León. Durante la pandemia, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) se ha dedicado a absorber a los efectivos eventuales que habían sido contratados para reforzar la sanidad durante la crisis y que se han ido transformando en plazas estructurales.

Habrá 3.459 nuevos docentes

El aumento de funcionarios se notará también en las plantillas de los colegios, institutos y escuelas oficiales de Andalucía. Durante el curso 2026-2026 está prevista la contratación de 3.459 nuevos docentes con cargo a los 173 millones de euros consignados en el proyecto de las cuentas autonómicas del próximo año aprobado por el Consejo de Gobierno. En los entes instrumentales y la Administración General de la Junta (las consejerías y agencias administrativas) no se prevén incrementos significativos, según Eduardo León.

Los presupuestos reservan otros 7,2 millones de euros para que el presupuesto de la Junta de Andalucía para 2024 para mantener activos durante todo el año como personal fijo a los trabajadores del Plan Infoca, principalmente bomberos forestales que actualmente están en situación de fijos-discontinuos. Su regularización se realizará de forma progresiva tal y como se acordó en las reuniones mantenidas entre los representantes sindicales de los trabajadores de la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de las Emergencias de Andalucía y el propio Gobierno regional.

155 millones para complementos salariales

En cuanto a los profesionales sanitarios, el Gobierno de Juanma Moreno (PP) recoge en sus futuras cuentas 155 millones de euros más para pagar complementos de productividad y de carrera profesional, así como el denominado autoconcierto, es decir, para el abono de horas extra y garantizar la continuidad asistencial, con el objetivo de reducir las listas de espera para la consulta con el médico de familia y otros especialistas, pruebas e intervenciones quirúrgicas.

«Nos sabemos cuánto le tenemos que subir el sueldo a los funcionarios en 2025 y 2026», se queja el director de Presupuestos

La Junta ha consignado 600 millones de euros para una hipotética subida del sueldo de los empleados públicos que tendrá que concretarse en el proyectos de los Presupuestos Generales del Estado para 2026 que prepara la ministra María Jesús Montero.

El último acuerdo, para los años 2022, 2023 y 2024, preveía un incremento del 9,5% acumulado. Se desconoce cuáles serán los incrementos de 2025 y 2026 que podrían tener que desembolsarse con efectos retroactivos a partir del próximo año. «No sabemos cuánto le tenemos que subir el sueldo a los funcionarios en 2025 y 2026», advirtió Eduardo León. Esta incertidumbre «provoca un problema muy serio» porque hay que reservar una importante cuantía para algo cuando aún el Gobierno «no se ha sentado a negociar con los sindicatos», lamentó.