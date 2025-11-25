Suscríbete a
La Junta de Andalucía «revoluciona» el modelo de oposiciones con los primeros funcionarios en prácticas

Función Pública convoca el primer proceso selectivo que incorpora cinco meses de curso eliminatorio para conseguir la plaza y prepara tres más para probar este sistema de forma piloto

José Antonio Nieto, consejero de Función Pública: «Queremos bajar a dos años el plazo para resolver un proceso selectivo»

José Antonio Nieto, consejero de Función Pública: «Vamos a intentar que la sociedad vea a los funcionarios con otros ojos»

Aspirantes en un examen teórico para un proceso selectivo de la Junta de Andalucía
Aspirantes en un examen teórico para un proceso selectivo de la Junta de Andalucía
Antonio R. Vega

La cultura de 'apruebo los exámenes y ya soy funcionario' tiene los días contados en las nuevas oposiciones de la Junta de Andalucía. El sistema actual de acceso a la Función Pública, que obliga a los aspirantes a lidiar con tochos de temarios extensísimos y ... técnicos y a someterse a pruebas memorísticas, ha empezado a mutar en otro modelo que va a tener en cuenta su destreza a la hora de poner en práctica lo aprendido. Esto ya no es el futuro sino el presente. La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, que dirige José Antonio Nieto, ha convocado el primer proceso selectivo de acceso libre a la Administración General de la Junta de Andalucía que incorpora unas prácticas eliminatorias. Será obligatorio superar este curso formativo en el puesto de trabajo para lograr la plaza de manera definitiva.

