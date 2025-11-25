La Junta de Andalucía «revoluciona» el modelo de oposiciones con los primeros funcionarios en prácticas

La cultura de 'apruebo los exámenes y ya soy funcionario' tiene los días contados en las nuevas oposiciones de la Junta de Andalucía. El sistema actual de acceso a la Función Pública, que obliga a los aspirantes a lidiar con tochos de temarios extensísimos y ... técnicos y a someterse a pruebas memorísticas, ha empezado a mutar en otro modelo que va a tener en cuenta su destreza a la hora de poner en práctica lo aprendido. Esto ya no es el futuro sino el presente. La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, que dirige José Antonio Nieto, ha convocado el primer proceso selectivo de acceso libre a la Administración General de la Junta de Andalucía que incorpora unas prácticas eliminatorias. Será obligatorio superar este curso formativo en el puesto de trabajo para lograr la plaza de manera definitiva.

La Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública de dicha consejería ha estrenado este nuevo modelo de oposiciones para cubrir 15 plazas (una de ellas del cupo de discapacidad) en el Cuerpo Superior Facultativo correspondiente a la especialidad de Estadística. El periodo de prueba durará 22 meses, es decir, cinco meses. Quien no lo supere, se quedará sin plaza porque el curso forma parte también del proceso selectivo.

Este novedoso sistema se ensayará de forma piloto en otras tres oposiciones de las siguientes especialidades por este orden: Ingeniería de Telecomunicaciones (A1.2026), Régimen Jurídico (A1.1300) y Gestión en Prevención de Riesgos Laborales (A2.2020).

Los ejercicios de la oposición supondrán el 75% de los puntos y el periodo en prácticas el 25%, según detalla la resolución del pasado 8 de octubre de 2025 publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

«Aprobar esas prácticas es una parte tan importante como el resto de los exámenes que haya realizado previamente», ha explicado el consejero José Antonio Nieto en una entrevista concedida a ABC. «Éste es un cambio revolucionario [...], una de las cosas que nos decían que no íbamos a sacar nunca y ya está en marcha», ha subrayado el responsable autonómico.

Conscientes del calado de la reforma, en el Gobierno andaluz quieren andar con pies de plomo. Por esta razón, el sistema de selección que valora las competencias prácticas y no solo la memorización de temarios se va a probar de manera piloto en una volumen reducido de plazas nuevas de Estadística. La idea es evaluar el resultado e ir extendiéndolo de manera paulatina al resto de cuerpos de la Administración. «Tenemos que estar muy seguros porque no quiero que cause ningún agravio y para ello debemos buscar un sistema de evaluación que no genere polémicas. Por eso vamos a trabajar con este [proceso selectivo] piloto», ha detallado Nieto.

Una forma de medir el trabajo en equipo

El actual modelo memorístico tiene algunas fortalezas, como la igualdad de acceso, la objetividad o el mérito, pero también flaquezas, como la falta de medios para comprobar cómo se han asimilado los conocimientos en el día a día de la Administración. «Hay un problema que nos encontramos con demasiada frecuencia y es que hay personas que socialmente son incompatibles con el trabajo en equipo. Eso no se ha podido detectar antes porque no hay ningún sistema de evaluación previa de esa capacidad de relacionarse con otros compañeros o con el ciudadano», reflexiona el consejero de Función Pública. «No quiere decir que una persona que haya suspendido los exámenes consiga la plaza porque sea muy dicharachero. Llegarán a las prácticas obligatoria quienes pasen el corte en los exámenes. Éstas serán la última prueba» en las oposiciones, ha precisado Nieto.

El «revolucionario» cambio en el sistema de provisión de puestos de trabajo de la Administración, que incorpora como novedad el curso formativo eliminatorio, se plasmó en un decreto que desarrolla la Ley de Función Pública aprobada por el Parlamento andaluz el 31 de mayo de 2023.

Las prácticas estarán remuneradas y quien no las supere, no accederá a la plaza aunque haya aprobado el examen previo

La nueva norma apuesta por medir la capacidad del funcionario en prácticas para resolver problemas, atender adecuadamente al ciudadano o empatizar con el que acude a una ventanilla para resolver un problema, así como la habilidad para trabajar en equipos multidisciplinares.

El Decreto 51/2025 para la planificación y ordenación del empleo público, y el ingreso, promoción interna y provisión de puestos de trabajo, como se denomina, fue aprobado el pasado mes de febrero y negociado con los sindicatos. Revisa los procesos selectivos para adaptarlos a los nuevos perfiles profesionales que van apareciendo, garantizando el acceso de los mejores y el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Ya no basta con los conocimientos teóricos. El cambio de cultura se traducirá en la inclusión de preguntas de razonamiento verbal, numérico y abstracto, pruebas de competencias en idiomas y digitales, y una fase de prácticas para que los aspirantes adquieran competencias de saber hacer.

Pruebas remuneradas

En las primeras oposiciones de la Junta con prácticas, la fase de ejercicios constará de cuatro exámenes, cada uno de ellos obligatorio y eliminatorio. Los dos primeros versarán sobre contenidos relacionados con las funciones a desempeñar, el tercero será una prueba escrita de idiomas (inglés, francés o alemán) y el cuarto un cuestionario sobre habilidades digitales. Tras cada ejercicio se publicará la lista provisional de quienes han superado cada uno y se abrirá un plazo para alegaciones.

Los 15 candidatos con mejor puntuación adquirirán la condición de funcionarios en prácticas, que serán remuneradas. Durante su realización, percibirán las retribuciones correspondientes al sueldo del subgrupo o grupo de clasificación profesional en el que se aspiran a ingresar. Si el aspirante ya fuera funcionario de la Administración General, la Junta le concederá «una licencia por estudios», detalla el decreto. Además, un 30% de los opositores se quedarán en reserva para realizar esta formación por si hay renuncias u otras incidencias.

Las prácticas tendrán dos etapas: una primera de al menos ocho semanas en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), en el que los aspirantes deberán diseñar un proyecto estadístico que recorra el ciclo de vida del dato de forma completa, que al final deberán exponer ante la comisión de selección; y una segunda que constará de dos estancias en un entorno laboral, cada una de al menos seis semanas, en dos unidades administrativas diferentes (una de ellas el IECA).

El Instituto Andaluz de Administración Pública designará a un grupo de personas para tutorizar y supervisar a los funcionarios en prácticas. Durante este periodo, los opositores deberán realizar un mínimo de 40 horas en actividades formativas. En caso de no superar la formación, el aspirante cesará y no accederá a la condición de funcionario.