SALUD

La Junta de Andalucía refuerza con 4,2 millones el tratamiento a los cánceres en la sangre y del sistema linfático

El nuevo programa desarrollará inmunoterapias que superen las limitaciones de los CAR-T actuales

El consejero de Sanidad, Antonio Sanz
R. Aguilar

Sevilla

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias ha dado un paso más en el cerco al cáncer con el desembolso de 4,28 millones de euros para desarrollar el proyecto 'CART_Andalucía', que busca nuevos tratamientos dirigidos a pacientes con males tumorales que ... afectan a las células de la sangre y al sistema linfático (como linfomas y leucemias). «El objetivo final del proyecto es desarrollar una terapia CAR-T más eficaz, segura y con menos efectos adversos, destinada al tratamiento de este tipo de cánceres», ha asegurado el consejero, Antonio Sanz.

