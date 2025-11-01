La Junta de Andalucía refuerza con 4,2 millones el tratamiento a los cánceres en la sangre y del sistema linfático

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias ha dado un paso más en el cerco al cáncer con el desembolso de 4,28 millones de euros para desarrollar el proyecto 'CART_Andalucía', que busca nuevos tratamientos dirigidos a pacientes con males tumorales que ... afectan a las células de la sangre y al sistema linfático (como linfomas y leucemias). «El objetivo final del proyecto es desarrollar una terapia CAR-T más eficaz, segura y con menos efectos adversos, destinada al tratamiento de este tipo de cánceres», ha asegurado el consejero, Antonio Sanz.

Tal y como ha informado la Sanidad, Presidencia y Emergencias en una nota de prensa remitida a los medios de comunicación, «tras el proceso de licitación, se han formalizado los contratos con dos uniones temporales de empresas (UTE) que aportan un alto nivel de experiencia científica y tecnológica para el desarrollo y optimización de estas terapias». Estas son: la GRANA CAR-T, formada por las entidades LentiStem Biotech, S.L.; el CIMA Universidad de Navarra y la Clínica Universidad de Navarra; y la UTE BBZS_CAR-T, integrada por Biotechnology Assets, S.A., el Instituto de Investigación Sanitaria BIOGipuzkoa, Zera Intein Protein Solutions, S.L. y Science & Innovation Link Office, S.L.

Antonio Sanz ha afirmado que «el proyecto CART_Andalucía cuenta con un presupuesto global de 4,28 millones de euros, financiado por el Programa Operativo Regional del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (PO FEDER Andalucía 2021-2027)» y que este está enmarcado «en de la Estrategia de Compra Pública de Innovación (CPI) del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA)».

La firma de los contratos, realizada a finales de septiembre, supone el inicio de la fase de ejecución del proyecto, comenzando con la Fase 1 destinada al diseño de la solución, alcance y plan integral de proyecto. Esta fase se centra en definir y validar los fundamentos científicos y técnicos del proyecto, con el objetivo de reducir riesgos y asegurar una base sólida para su desarrollo posterior.

En la actualidad, las terapias CART no ofrecen una alternativa terapéutica del todo satisfactoria en parte de los pacientes, con recaídas en aproximadamente la mitad de los casos durante el primer año y medio tras el tratamiento, además de una toxicidad elevada, una duración limitada del efecto terapéutico y unos costes elevados, aspectos que el proyecto CART busca mejorar, señala Sanidad, Presidencia y Emergencias.

Así, «con CART_Andalucía, seguimos avanzando para que nuestras familias, nuestros pacientes y nuestros profesionales tengan a su alcance las terapias del futuro, desde el sistema sanitario público de Andalucía», ha concluido el consejero.