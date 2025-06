La Junta de Andalucía recurrirá la «ilegal» Conferencia de Presidentes si no se abordan temas como la crisis energética o el caos ferroviario

ANDALUCÍA.-Andalucía anuncia recurso contra la convocatoria de la Conferencia de Presidentes si el Gobierno no amplía orden del día

SEVILLA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha anunciado que Andalucía y el resto de comunidades autónomas gobernadas por el PP volverán a solicitar este lunes ampliar el orden del día de la reunión de la Conferencia de Presidentes prevista para el próximo viernes 6 de junio en Barcelona y si el Gobierno de la Nación no atiende su petición acudirán a los tribunales para solicitar «medidas cautelarísimas» contra una convocatoria que consideran «ilegal».

En una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, Sanz ha recordado que el reglamento de la Conferencia de Presidentes «aprobado por todos» establece que el orden del día «se establece a propuesta del Gobierno de la Nación» pero si más de 10 comunidades autónomas solicitan incluir asuntos al orden del día «obligatoriamente hay que incorporarlos», pero el Ejecutivo de Pedro Sánchez «se está negando a ello» y en la reunión preparatoria celebrada el pasado viernes «sólo permitió que se votaran las propuestas del Gobierno».

«Una vez más quieren una simple foto y un monólogo del presidente del Gobierno, pero que no debatamos los asuntos que preocupan a los españoles y a los andaluces, se niega a que debatamos sobre la crisis energética, cuando en Andalucía tenemos un déficit del 40% de la red de transporte eléctrico, más de 500 millones de inversión que debería de desarrollarse en Andalucía; del caos ferroviario; del personal sanitario o de la financiación autonómica«, ha censurado el titular andaluz de Presidencia.

Ante esta situación, Sanz ha avanzado que las comunidades gobernadas por el PP registrarán este mismo lunes una nueva solicitud dirigida al Gobierno de España para «exigir que se debata sobre lo que interesa de verdad a los españoles, que es el caos y el desastre de gestión del Gobierno de España« y ha advertido de que, »si ese orden del día no es aceptado, estaríamos ante una convocatoria ilegal y, por tanto, iríamos a solicitar medidas cautelarísimas, en este caso tomando la iniciativa de recurrir esa convocatoria porque sería ilegal«.

«Si se niegan a que se hable de lo que piden las comunidades autónomas, esa convocatoria sería ilegal porque no se puede imponer un orden del día sin contar con ellas, va contra el reglamento y, desde luego, iríamos con todas sus consecuencias a exigir que la Conferencia de Presidentes sea un instrumento útil para debatir y para acordar«, ha añadido el consejero, que también ha reclamado un »cambio de modelo« para evitar que la intervención de los presidentes autonómicos se limite a »hablar diez minutos« sin que »nunca conteste« el presidente del Gobierno.

«No se podría celebrar»

Preguntado por si puede haber «plantón» de las comunidades del PP al Gobierno en la cita del próximo viernes en Barcelona, Sanz ha insistido en que si el Gobierno no accede a ampliar el orden del día atendiendo las demandas de la mayoría de comunidades autónomas «es una convocatoria ilegal que no se podría celebrar, y nosotros consideramos que en estos momentos no hay orden del día».

«Esta Conferencia de Presidentes en estos momentos está en el aire, porque en la comisión preparatoria solo se votaron las propuestas del Gobierno de la nación y no la de las comunidades autónomas, que como es lógico rechazaron el orden del día», ha censurado el consejero, que ha calificado como un «sinsentido» la actitud del Gobierno y ha reiterado que «así la Conferencia no se podría celebrar porque es una convocatoria ilegal».