Suscríbete a
ABC Premium

La Junta de Andalucía recibe más del doble de solicitudes de la Tarjeta Joven de Transporte que en 2024

Más de 8.000 peticiones en el primer mes de vigencia de la gratuidad del transporte para menores de 15 años

El transporte metropolitano de Sevilla bate su récord con 69 millones de viajeros

Autobús del Consorcio de Transportes de la Junta circulando por Cádiz capital
Autobús del Consorcio de Transportes de la Junta circulando por Cádiz capital La Voz
Eduardo Barba

Eduardo Barba

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Junta de Andalucía ha recibido más del doble de solicitudes (162%) de la Tarjeta Joven de Transporte durante el mes de julio. Este crecimiento coincide con el primer mes de gratuidad en el transporte para los menores de 15 años. Los nueve Consorcios ... Metropolitanos de Transporte (las áreas metropolitanas de las ocho capitales de provincia más el Campo de Gibraltar) han registrado 8.013 solicitudes en el pasado mes, cuando en el mes de julio del año anterior recibió 3.011 peticiones.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app