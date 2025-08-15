La Junta de Andalucía recibe más del doble de solicitudes de la Tarjeta Joven de Transporte que en 2024

La Junta de Andalucía ha recibido más del doble de solicitudes (162%) de la Tarjeta Joven de Transporte durante el mes de julio. Este crecimiento coincide con el primer mes de gratuidad en el transporte para los menores de 15 años. Los nueve Consorcios ... Metropolitanos de Transporte (las áreas metropolitanas de las ocho capitales de provincia más el Campo de Gibraltar) han registrado 8.013 solicitudes en el pasado mes, cuando en el mes de julio del año anterior recibió 3.011 peticiones.

Desde el 1 de julio, la Junta de Andalucía aplica nuevos descuentos en el transporte público metropolitano, entre los que se incluye la gratuidad para menores de 15 años y bonificaciones adicionales que oscilan entre el 50% hasta 30 años y el 40% para el resto de los usuarios. Estos descuentos, financiados por la Junta de Andalucía y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, se acogen al Real Decreto-Ley 1/2025 donde se establece el nuevo marco de ayudas directas al transporte público colectivo urbano e interurbano, vigente desde el 1 de julio y hasta el 31 de diciembre. En el primer mes de gratuidad, el aluvión de solicitantes ha sido evidente.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha resaltado, al hilo de este tema, la «gran aceptación de la Tarjeta de Transporte, ya no sólo en el último mes, sino desde que el Gobierno de Juanma Moreno la puso en marcha en 2022 para fidelizar a los más jóvenes al transporte público», con cerca de 250.000 solicitudes (241.533). «Todos nuestros esfuerzos van encaminados a que cada día haya más personas que se desplacen en transporte público, con precios competitivos».

Descuentos acumulativos

Las bonificaciones para jóvenes y la gratuidad para menores de 15 años se aplican con la Tarjeta Joven de Transportes de la Junta de Andalucía. Si el solicitante o su poseedor es menor de 15 años (sin cumplir) se le aplica la gratuidad automáticamente. En las tarjetas de familia numerosa que tengan asociada la bonificación joven, también se le aplicará la gratuidad, por lo que serían descuentos acumulativos.

La aplicación de la gratuidad en el transporte infantil se realiza mediante bonificación en los puntos de ventas (estancos, kioscos, etc.), es decir, se realiza mediante la recarga de saldo en la tarjeta de forma gratuita. Al acceder a los servicios de transporte, se descontará de la tarjeta el importe habitual. Para disfrutar de esta bonificación es necesario disponer de la Tarjeta Joven de Transporte de Andalucía y se aplicará la bonificación que corresponda en función de la edad de la persona (gratuidad para menores de 15 o descuento del 50% para jóvenes hasta 30).

Para obtener la Tarjeta Joven es necesario aportar la documentación y el formulario necesarios y, una vez recibida, se debe acudir al punto de venta asociado al Consorcio en el que se solicitó e indicar que se desea activar el bono gratuito. La tarjeta es de uso personal e intransferible por lo que lleva sobreimpresos la foto del usuario, así como su nombre y DNI, para lo cual se solicita mediante un formulario disponible en la web del consorcio.

Este mecanismo comenzó a funcionar el 1 de enero de 2022 y antes de estos descuentos adicionales ya ofrecía una reducción de la tarifa de al menos el 50% sobre el billete sencillo gracias a una bonificación del 25% en la recarga.