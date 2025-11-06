La Junta de Andalucía pone en marcha un programa para contratar a 8.000 jóvenes en ayuntamientos: estos son los requisitos

El desempleo es una de las principales barreras a las que se enfrentan los jóvenes españoles. Después de años estudiando, por desgracia , muchas veces la primera oportunidad laboral no llega. Con el propósito de frenar esta problemática, la Consejería de ... Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo ha presentado el programa Activa-T Joven.

La iniciativa tiene el objetivo de fomentar la contratación de 8.000 jóvenes de entre 18 y 29 años en ayuntamientos e instituciones locales de municipios andaluces.

Para ello, se ha abierto la primera fase del proceso, en ella, desde el pasado miércoles hasta el próximo lunes 17 de noviembre, los Ayuntamientos y entidades locales autónomas se pueden apuntar al programa de forma telemática a través del Registro Electrónico Único, según ha informado la Junta de Andalucía.

8.000 contrataciones de jóvenes entre 18 y 29 años

Los jóvenes se incorporarán durante seis meses a jornada completa a proyectos diseñados por los propios entes locales. La convocatoria, publicada el pasado martes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), prevé ayudas de hasta 17.000 euros.

La inversión global alcanza los 89,7 millones de euros y está cofinanciada por el FSE+ con cargo al Programa Fondo Social Europeo Plus Andalucía para el periodo 2021-2027, ha puntualizado la Consejería en una nota de prensa.

Por cada contrato formalizado, las entidades locales recibirán una subvención que oscilará entre los 10.900 y los 16.000 euros, en función del grupo de cotización en el que queden encuadrados (grupos uno al diez).

Los importes podrán incrementarse en 1.000 euros cuando la ocupación de la persona contratada esté comprendida en el listado de empleos digitales o empleos verdes, recogidos en las bases reguladoras del programa, con la posibilidad de alcanzar así un máximo de 17.000 euros.

Proceso de selección

Respecto a los requisitos para los candidatos, la convocatoria señala que las corporaciones podrán contratar a jóvenes inscritos como demandantes de empleo no ocupados en el Servicio Andaluz de Empleo y que sean, además, beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Además, la selección de los candidatos, se realizará a través de una oferta pública de empleo que la entidad local deberá presentar ante el SAE. El Servicio Andaluz de Empleo preseleccionará a dos candidatos y finalmente serán los ayuntamientos o las entidades autónomas locales los que formalizarán las contrataciones finales.

Las solicitudes, la documentación y los formularios deberán presentarse de manera telemática, a través del Registro Electrónico Único de la Administración de la Junta de Andalucía e irán dirigidas a la persona titular de la Delegación Territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo que por razón del territorio corresponda.

Indicaciones para los Ayuntamientos solicitantes

Respecto a los proyectos que deben presentar los Ayuntamientos, deberán tener una duración máxima de un año y determinarán el número de contrataciones necesarias y el perfil de los profesionales requeridos para llevar este a cabo.

Estos tendrán que empezar en un plazo máximo de dos meses, a partir del día siguiente de la notificación de la resolución de concesión, y se considerarán iniciados con la formalización de al menos uno de los contratos incluidos en el concepto subvencionable.

A su vez, la convocatoria también establece que las contrataciones acogidas al programa no podrán en ningún caso cubrir plazas de naturaleza estructural, es decir, no sustituirán las tareas que desempeñen los empleados municipales.