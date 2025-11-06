Suscríbete a
ABC Premium

La Junta de Andalucía pone en marcha un programa para contratar a 8.000 jóvenes en ayuntamientos: estos son los requisitos

La primera fase del proceso ya está abierta hasta el próximo lunes 17 de noviembre

Sevilla alcanza su nivel más alto de empleo y consolida la recuperación económica en 2025

El 29% de los jóvenes de Córdoba no logran encontrar trabajo

Jóvenes trabajando
Jóvenes trabajando ISABEL PERMUY
Irene Cuenca

Irene Cuenca

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El desempleo es una de las principales barreras a las que se enfrentan los jóvenes españoles. Después de años estudiando, por desgracia , muchas veces la primera oportunidad laboral no llega. Con el propósito de frenar esta problemática, la Consejería de ... Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo ha presentado el programa Activa-T Joven.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app