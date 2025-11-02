La Junta de Andalucía niega la desaparición de contratos de emergencia por 53 millones y acusa al PSOE de «manipular»

La Junta de Andalucía ha aclarado que el gasto en contratación de emergencia para el Servicio Andaluz de Salud (SAS) durante la Covid-19 fue de 189 millones de euros. Con esta cifra, responde a las acusaciones del PSOE ... , señalando que «no se gastaron 53 millones del total autorizado, que ascendía a 242 millones, y califica sus afirmaciones como un «intento de manipulación».

Los socialistas han alertado este domingo de una presunta «desaparición y mutilación» de documentación contractual, que podría cifrarse en, al menos, 53 millones de euros, y que afecta directamente al caso del uso «irregular» de los contratos de emergencias.

Fuentes de la Junta han declarado a «el PSOE está confundiendo la 'declaración' de emergencia con la 'contratación' de emergencia», ya que el total autorizado ascendía a 242 millones de euros, mientras que lo finalmente contratado fue de 189 millones. Por ello, subrayan que «afirmar que faltan datos de un gasto de 53 millones solo refleja desconocimiento o un intento de manipulación sobre el que se basa la denuncia del PSOE».

Acusaciones de «omisión y ocultación»

Respecto a las acusaciones del PSOE sobre la «omisión y ocultación» por parte del Ejecutivo andaluz ante la solicitud del juzgado sobre las comunicaciones entre responsables de contratación del SAS y los proveedores, la Junta ha aclarado que «el juzgado dispone de toda la documentación solicitada desde enero» y que «en octubre se volvió a remitir con el nuevo formato solicitado».

De su lado, el Partido Popular de Andalucía ha criticado un nuevo ejercicio de «falsedad» del PSOE y ha asegurado que «el SAS ha remitido toda la documentación requerida, de forma completa, detallada y ordenada», en la investigación de los contratos de la época de la pandemia.

Así lo ha explicado este domingo la vicesecretaria de Igualdad, Salud, Juventud y Bienestar Social del Partido Popular de Andalucía, Beatriz Jurado, en relación a las recientes declaraciones del portavoz de Presidencia del PSOE-A, Mario Jiménez.

La también portavoz popular de Sanidad en el Parlamento andaluz ha criticado que estas manifestaciones socialistas responden a «una maniobra destinada a dilatar los trámites y prolongar artificialmente la causa, intentando retrasar la comparecencia de los testigos y de las personas investigadas, que son precisamente quienes pueden acreditar la veracidad de los hechos y la corrección del procedimiento seguido», según ha informado la formación en una nota de prensa.

Además, ha añadido que «sin duda, todo forma parte de una estrategia maléfica del PSOE» para evitar que los gerentes del SAS aclaren la legalidad de los contratos de emergencias realizados para garantizar la atención sanitaria durante la situación de emergencia internacional por Covid. «Están haciendo el ridículo», ha incidido.