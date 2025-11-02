Suscríbete a
La Junta de Andalucía niega la desaparición de contratos de emergencia por 53 millones y acusa al PSOE de «manipular»

El PP critica las «mentiras» de los socialistas: «Están haciendo el ridículo»

El juzgado de Cádiz que investiga contratos del SAS amplía la causa hasta las elecciones andaluzas como pedía el PSOE

El consejero Antonio Sanz junto a su viceconsejera y la gerente del SAS ARCHIVO
R. A.

Sevilla

La Junta de Andalucía ha aclarado que el gasto en contratación de emergencia para el Servicio Andaluz de Salud (SAS) durante la Covid-19 fue de 189 millones de euros. Con esta cifra, responde a las acusaciones del PSOE ... , señalando que «no se gastaron 53 millones del total autorizado, que ascendía a 242 millones, y califica sus afirmaciones como un «intento de manipulación».

