La Junta de Andalucía a Montero: «Viene a criticar la sanidad que ella misma hundió»

Montero, en el acto del PSOE-A en San Juan el Puerto

«Viene a criticar la sanidad andaluza que ella misma hundió». La portavoz del Gobierno andaluz y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha criticado este sábado con dureza las afirmaciones de la secretaria general del PSOE-A, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el curso del Comité Director de los socialistas andaluces celebrado este sábado en San Juan del Puerto (Huelva).

La consejera andaluza ha lamentado que Montero venga a Andalucía a hablar «mal de su tierra y a apropiarse de proyectos que son de la Junta de Andalucía, como el Valle del Hidrógeno Verde», Ha indicado que el Gobierno andaluz se «ha dejado la piel para traer inversión, progreso y empleo».

«Recortó el presupuesto [de sanidad] en 1.500 millones de euros y expulsó a 7.700 profesionales» Carolina España Consejera de Economía y portavoz del Gobierno andaluz

«Recortó el presupuesto [de sanidad] en 1.500 millones de euros, expulsó a 7.700 profesionales sanitarios, hizo un recorte de 600 camas y dejó en el cajón a 500.000 andaluces que los quitó de un plumazo de las listas de espera», ha agregado en referencia a la etapa de Montero como consejera andaluza de Salud.

Así, España ha pedido a Montero que «deje de mentir» porque los andaluces saben perfectamente lo que hizo como consejera andaluza y «lo que está haciendo ahora como ministra y vicepresidenta del Gobierno».

«Y lo que está haciendo es negociar a escondidas en Suiza unos presupuestos generales del Estado, de espaldas a los andaluces y al resto de españoles, y esto en cualquier país decente democráticamente sería una auténtica barbaridad», ha señalado.

España también ha dicho a Montero que si quiere levantar el autogobierno andaluz, «que no se preocupe, que eso es lo que está haciendo ya Juanma Moreno desde el año 2018», de manera que «llega tarde».

«Montero no debería confundir vivienda pública con protegida» Rocío Díaz Consejera de Fomento

De su lado, la consejera andaluza de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha criticado este sábado las «mentiras» de la vicepresidenta primera del Gobierno.

Para la consejera, el Gobierno de España y Montero «no deberían confundir vivienda pública con protegida», y ha indicado que la Junta incorporó, con su plan de vivienda (Plan Vive) y un decreto ley, «la protección permanente de la vivienda pública, ya que no estaba incluida en la ley andaluza del PSOE de 2005».

Según ha apuntado, «la única limitación es para viviendas protegidas de titularidad privada y, además no lo recoge la ley, sino en un plan de vivienda que está vigente desde 2020».