Moreno anuncia hoy miércoles su nueva estructura de Gobierno tras la dimisión de la consejera de Salud

La Junta de Andalucía lanzará su propio portal 'wallapop' para vender bienes obsoletos o en desuso

Contará a lo largo de 2026 con una plataforma de publicidad patrimonial que ofertará todo aquello de lo que se quiera desprender

Anunciará garajes, vehículos, muebles, ordenadores obsoletos o solares, que se adjudicarán al mejor postor

Joaquín Gallardo, director del Patrimonio: «Daremos un uso rápido a los bienes de la Junta de Andalucía; antes no se sabían con certeza sus propiedades»

Funcionarios trabajando en el edificio Torretriana, la principal sede administrativa de la Junta de Andalucía manuel olmedo
Antonio R. Vega

La Junta de Andalucía lanzará su propia plataforma digital para vender los productos de segunda mano que quiere desechar al estilo de Wallapop, la popular aplicación que ha revolucionado el concepto de compraventa de artículos usados por internet. Desde una silla de oficina ... hasta un ordenador desfasado de un funcionario, estanterías, lámparas, mesas, pero también garajes, solares vacíos o vehículos con demasiados kilómetros a sus espaldas..., cualquier bien mueble o inmueble susceptible de tener una segunda vida en manos de un particular se ofertará con un precio de partida en la Plataforma de Publicidad Patrimonial que la Administración autonómica planea poner en marcha a lo largo de 2026.

