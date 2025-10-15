La Junta de Andalucía lanzará su propio portal 'wallapop' para vender bienes obsoletos o en desuso

La Junta de Andalucía lanzará su propia plataforma digital para vender los productos de segunda mano que quiere desechar al estilo de Wallapop, la popular aplicación que ha revolucionado el concepto de compraventa de artículos usados por internet. Desde una silla de oficina ... hasta un ordenador desfasado de un funcionario, estanterías, lámparas, mesas, pero también garajes, solares vacíos o vehículos con demasiados kilómetros a sus espaldas..., cualquier bien mueble o inmueble susceptible de tener una segunda vida en manos de un particular se ofertará con un precio de partida en la Plataforma de Publicidad Patrimonial que la Administración autonómica planea poner en marcha a lo largo de 2026.

Este nuevo portal electrónico es una de los alicientes que recoge el proyecto de la nueva Ley de Patrimonio de Andalucía impulsada por la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta. La norma inició a finales de septiembre su tramitación parlamentaria tras obtener el visto bueno del Consejo de Gobierno.

Uno de los objetivos de la ley, que actualiza la que está en vigor desde hace casi 40 años, es precisamente fomentar la reutilización de bienes públicos en desuso y darles una «segunda vida», priorizando el reciclaje. Para facilitar su salida al mercado, se pondrá en marcha un portal de anuncios que centralizará información sobre todas las enajenaciones, permutas patrimoniales y artículos de los que quieran deshacerse las diferentes consejerías, agencias, fundaciones y sociedades del sector público andaluz.

Cualquier persona podrá hacer una oferta para adquirir el bien y habrá un plazo para que otros puedan pujar y mejorarla

Cualquier ciudadano tendrá al alcance, desde su móvil u ordenador, «un único lugar al que acceder a toda la información sobre lo que ponga en venta la Junta de Andalucía», explica a ABC Joaquín Gallardo, director general de Patrimonio. «Creamos un portal al estilo de la actual plataforma de contratación donde se van a publicar todas las operaciones que desarrolle la Junta en su conjunto», subraya este responsable. «Detectamos que ahí había un ámbito de mejora muy importante para dar salida a bienes obsoletos, deteriorados, en desuso o que representan una carga. Son aquellos bienes en los que se da la circunstancia de que a la Junta le cuesta más el collar que el perro», aclara.

Acceso libre a la plataforma o bajo suscripción El acceso a la información de la nueva Plataforma de Publicidad Patrimonial de la Junta de Andalucía será, con carácter general, libre, y no se requerirá identificación previa. No obstante, sí exigirá el registro de los datos personales para el acceso a servicios personalizados asociados al contenido de este portal de internet, otros bajo suscripción o servicios internos de la Administración, sus agencias, instituciones o entidades. La suscripción es voluntaria y permitirá a cualquier persona acceder a información actualizada sobre las distintas operaciones y negocios patrimoniales.

Como en cualquier hogar, la Junta también acumula una apabullante cantidad de cosas que ya no tienen una utilidad, pero a la que otro ciudadano o entidad le puede sacar provecho. Se trata, por ejemplo, de material informático como las tabletas, portátiles o móviles que hay que renovar cada cuatro o cinco años y que tienen un valor residual. Hay empresas y particulares que se dedican a extraer las piezas del objeto o que reutilizan sus componentes. «Esos bienes van a estar expuestos en la página web», detalla Gallardo.

¿Cuándo entraría en funcionamiento este ‘wallapop’ de la Junta? «Esperamos que a lo largo del año siguiente». La idea es que en febrero de 2026 termine la tramitación de la Ley de Patrimonio de Andalucía y entre en vigor en esta legislatura. Siempre y cuando el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP) no firme antes el decreto de disolución del Parlamento andaluz y convoque las elecciones, que en principio tocan la próxima primavera.

Apuesta por la economía circular

La filosofía que inspira esta nueva plataforma de internet conecta con el concepto de la economía circular, que utiliza productos ya sin valor reintegrándolos en la producción y el consumo. La propia ley dedica un título específico a los mecanismos de economía circular para bienes muebles obsoletos, deteriorados, en desuso o antieconómicos, que se rige por un principio básico de jerarquía de residuos, en virtud del cual lo primero es que la Junta intente reutilizarlos; en segundo lugar, poner un valor a sus componentes y, en último instancia, reciclar o destruir aquello que no pueda aprovecharse.

Los bienes se venderán de forma aislada o por lotes, mediante su incorporación a la oferta pública permanente a través de la Plataforma de Publicidad Patrimonial de la Junta de Andalucía.

Cualquier persona interesada podrá presentar una oferta vinculante de adquisición. Una vez recibida, ésta será admitida o no y se «procederá a su publicación en la Plataforma de Publicidad Patrimonial de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de la posibilidad de utilizar adicionalmente otros medios de difusión», expone el proyecto de ley.

¿Cómo se calcula el precio?

A continuación, se abrirá un plazo de diez días para que otras personas interesadas puedan presentar propuestas económicas vinculantes que deberán mejorar, al menos, un 10 por 100 el precio de la oferta inicial. Transcurrido el plazo de presentación, el producto «se adjudicará al mejor postor».

Para determinar el valor de los bienes muebles obsoletos, deteriorados, en desuso o antieconómicos se utilizarán distintas variables: las tarifas aprobadas por el órgano autonómico competente, el valor neto contable, el valor por referencia a las tablas de amortización, el valor residual o su tasación en el caso de los inmuebles que son propiedad de la Junta. Se valorarán los bienes en sí mismos o sus componentes.