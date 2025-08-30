La Junta de Andalucía lanzará en septiembre un itinerario formativo para fomentar el empleo de mujeres con discapacidad

La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, a través del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), ha anunciado que lanzará en septiembre un nuevo itinerario formativo especializado dirigido a las empresas con el objetivo de «incentivar el empleo de las mujeres con discapacidad ya que solo el 18,1% de las mujeres con discapacidad en Andalucía están ocupadas», cuatro puntos menos que los hombres con discapacidad, según datos extraídos del informe 'El Empleo de las Personas con Discapacidad'.

Noticia Relacionada Andalucía estudia presentar un recurso contra el decreto sobre la capacidad ordinaria de acogida de los menores migrantes José María Aguilera El Gobierno señaló a la Comunidad andaluza como la que más posibilidades tiene (2.827 plazas) y aprueba desplazar desde Canarias a 677 niños y niñas migrantes

Según ha señalado la Consejería en una nota, la iniciativa está incluida en el II Plan de Empleo para Personas con Discapacidad de Andalucía para el periodo 2024-2028 promovido por la Consejería de Empleo Empresa y Trabajo Autónomo, y del que forma parte el Instituto Andaluz de la Mujer.

Este plan tiene como objetivo «la inclusión laboral de las personas con discapacidad mejorando, promoviendo y facilitando el acceso y permanencia en el mercado de trabajo».

En concreto, la formación responde, según ha concretado la Junta, «al objetivo estratégico de atender de forma prioritaria a las mujeres con discapacidad con acciones específicas que permitan mejorar su empleabilidad e inserción laboral».

Desarrollo personal

En este sentido, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha subrayado «la importancia de ofrecer a las mujeres con discapacidad la posibilidad de desarrollarse plenamente, incluido en el ámbito laboral».

Por ello, ha añadido que «desde el Instituto Andaluz de la Mujer se lanza este itinerario que busca acompañar a empresas y entidades, tanto del sector privado como público, en un proceso de sensibilización y de formación para el diseño y adopción de medidas para la mejora de la empleabilidad e inserción laboral de mujeres con discapacidad».

La formación está dirigida al personal técnico del ámbito del empleo y la formación de administraciones públicas, empresas privadas, centros especiales de empleo y, en general, cualquier entidad que quiera asumir su responsabilidad social corporativa en este ámbito. Por parte de cada entidad pueden participar de dos a cuatro personas.

El itinerario tendrá una duración de cuatro meses, se estructura en tres fases: formación y sensibilización, diseño de buenas prácticas y desarrollo de las medidas.