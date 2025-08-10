Suscríbete a
ABC Premium

La Junta de Andalucía invierte 1.900 millones para reactivar los suburbanos y tranvías

Se han impulsado obras en infraestructuras que llevaban paradas más de una década, como el metro sevillano o el tranvía de Jaén

Los metros y tranvías andaluces baten récords y superan los 32 millones de viajeros en la primera mitad de año

El tranvía de Jaén, durante la fase de pruebas que viene completando
El tranvía de Jaén, durante la fase de pruebas que viene completando ABC
E. Barba

E. Barba

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Junta de Andalucía ha puesto en marcha un plan de inversiones sin precedentes para ampliar las redes de metro y reactivar los tranvías en la comunidad, con cerca de 1.000 millones de euros ya licitados y una previsión total que superará los ... 1.900 millones, según los cálculos que maneja la Administración. La iniciativa recupera proyectos que llevaban años abandonados o paralizados, como el Metro de Sevilla, en obras 14 años después de su inicio, o el tranvía de Jaén, que ha vuelto a circular en pruebas tras más de una década de inactividad.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Reporta un error en esta noticia

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Muchas gracias por tu participación

Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app