La Junta de Andalucía invierte 1.900 millones para reactivar los suburbanos y tranvías

La Junta de Andalucía ha puesto en marcha un plan de inversiones sin precedentes para ampliar las redes de metro y reactivar los tranvías en la comunidad, con cerca de 1.000 millones de euros ya licitados y una previsión total que superará los ... 1.900 millones, según los cálculos que maneja la Administración. La iniciativa recupera proyectos que llevaban años abandonados o paralizados, como el Metro de Sevilla, en obras 14 años después de su inicio, o el tranvía de Jaén, que ha vuelto a circular en pruebas tras más de una década de inactividad.

El mayor esfuerzo inversor se concentra en el Metro de Sevilla, con 500 millones para la construcción de la Línea 3 Norte, entre Pino Montano y Prado de San Sebastián. El ramal técnico ya está terminado y tres de los primeros tramos, que suman el 63% del trazado, se encuentran en ejecución. Además, se han destinado 3,3 millones a la actualización de la Línea 3 Sur y 650.000 euros al estudio informativo de la Línea 2, que contempla su posible extensión al Aljarafe.

En el Metro de Málaga, la Consejería de Fomento ha movilizado más de 178 millones para prolongar la Línea 2 hasta el nuevo hospital. Los dos primeros tramos están en marcha —uno de ellos con más de la mitad de obra ejecutada— y el tercero está en licitación. También se ha adjudicado un estudio para definir nuevas ampliaciones, con tres opciones sobre la mesa: El Palo, Ciudad Jardín o el Parque Tecnológico.

El Metro de Granada avanza en su prolongación sur hacia Churriana de la Vega y Las Gabias con una inversión de 87 millones procedentes de fondos europeos Next Generation. La obra civil está completada al 70% y se prevé finalizar en 2026. A ello se suman 40 millones para la compra de ocho nuevos trenes destinados a cubrir la demanda del nuevo trazado.

En cuanto a los tranvías, la Junta ha destinado 176 millones al de Alcalá de Guadaíra, una infraestructura paralizada durante años que ha requerido contratos de electrificación, sistemas ferroviarios, acabados arquitectónicos y la construcción de talleres y cocheras, ya ejecutadas al 50%. Se fabrican además seis trenes para su puesta en marcha, tras invertir 4,3 millones en reparar daños acumulados durante una década.

El tranvía de Jaén, cuyas obras concluyeron en 2011 pero nunca llegó a entrar en servicio, ha recibido 8,5 millones para reparar una infraestructura deteriorada por el abandono y el vandalismo, incluyendo la renovación de 21 kilómetros de cableado. A ello se añaden contratos de mantenimiento y operación licitados por 37 millones.