La Junta de Andalucía ha invertido 1.900 millones de euros en los metros andaluces desde 2019

El avance de los metros es seguramente una de las cuestiones que más preocupan a los ciudadanos ya que es el medio de transporte que garantiza la movilidad más rápidamente dentro de las grandes urbes. De ahí la importancia por la inversión que llevan ... a cabo las administraciones en estas infraestructuras tan básicas como necesarias.

En el caso de la Junta de Andalucía hay una clara apuesta por avanzar en la construcción de nuevas líneas de metros y tranvías. Sólo en el año 2026, la Junta de Andalucía ha presupuestado 330 millones de euros en ampliar los tres metros (Granada, Málaga y Sevilla) y la puesta en servicio de los tranvías de Jaén y Alcalá de Guadaíra.

Se trata de una partida histórica, que es once veces más que lo reflejado en los últimos presupuestos del Gobierno socialista, que en 2018 sólo sólo recogía 30,1 millones de euros para la llegada del Metro de Málaga al centro y de los que finalmente ejecutó menos de un tercio (11,3 millones).

Comparativa de la inversión de la Junta en metro Cifras en millones de euros 30,1 2018 330 2026 Si desglosamos esta cantidad entre las tres ciudades con metro 196,7 62 Sevilla Granada 51 Málaga Imagen de archivo del metro de Granada Inversión en infraestructuras y movilidad del transporte público Por años Por legislaturas 1.271 2.008 2015-2018 2.697 2019-2022 546 Cifras en millones de euros 4.660 2023-2026 2018 2026 Fuente: Junta de Andalucía Gráfico: A. Montes / ABC SEVILLA Comparativa de la inversión de la Junta en metro Cifras en millones de euros 30,1 2018 330 2026 Si desglosamos esta cantidad entre las tres ciudades con metro 196,7 51 62 Sevilla Málaga Granada Inversión en infraestructuras y movilidad del transporte público Cifras en millones de euros Por legislaturas 2.008 2015-2018 2.697 2019-2022 4.660 2023-2026 Por años 1.271 546 2018 2026 Fuente: Junta de Andalucía Gráfico: A. Montes / ABC SEVILLA

De hecho, ese objetivo, el de llegar el Metro al centro, llegó de la mano del Ejecutivo de Juanma Moreno, que intensificó los ritmos de trabajo y no sólo culminó las obras, sino que inició la prolongación al Civil.

En Sevilla, se continuará la construcción de la Línea 3 Norte entre Pino Montano y Prado mientras, en paralelo, se continuará con la redacción del proyecto de la Línea 3 Sur y con el estudio de alternativas de la Línea 2.

En Málaga, se continuará con la ejecución de los tres tramos de prolongación al nuevo hospital, mientras se redacta el estudio informativo que nos indicará hacia dónde debe continuar la ampliación.

Y, por último, se culminarán las obras de la prolongación sur del Metro de Granada a Churriana de la Vega y Armilla, a la par que arranca la redacción del Plan Director que analizará con criterios técnicos las nuevas ampliaciones. Además, se pretende finalizar las actuaciones del tranvía de Jaén y se culminarán las obras pendientes del tranvía de Alcalá.

Durante estos años, el Gobierno de Juanma Moreno no sólo ha reactivado las ampliaciones de los metros, sino que también ha afrontado los errores del pasado, como los 164,7 millones (37 millones de intereses) que se abonaron en 2019 para hacer frente al pago de la sentencia por los sobrecostes incurridos por el retraso en la ejecución de las obras de la Línea 1 del Metro de Sevilla.

Contraste

Esas cifras contrastan con la inversión, por ejemplo, en el metro de Sevilla. De hecho, según fuentes de la Consejería de Fomento, el mayor esfuerzo inversor se ha concentrado en esta infraestructura, frente a lo realizado por el PSOE cuando estaba en la Junta de Andalucía. El último año que se encargó de elaborar los presupuestos no hubo ni un solo euro para Sevilla.

Así habrá una inversión de más de 196,7 millones de euros para el metro de Sevilla, otra de 61 millones para el de Granada y otra de 52 para el de Málaga. A ello hay que añadir las partidas que se destinarán a los tranvías de Alcalá de Guadaira y Jaén.

Además desde la Consejería que dirige Rocío Blanco, se recuerda que se ha adoptado una visión «global» del transporte público con la actualización de planes, contratos y ampliación de los nueve consorcios metropolitanos.

En este sentido Blanco asegura que se trata de unas infraestructuras que habían estado «totalmente abandonadas durante años por los gobiernos socialistas» y recuerda que se trata de un reto sin precedentes en la historia de Andalucía: ejecutar a la vez las ampliaciones de nuestros tres metros y, además, reactivar infraestructuras olvidadas y vandalizadas como el tranvía de Jaén y Alcalá. «Saldando deudas históricas con los andaluces. Y eso se consigue con apuestas estratégicas», afirma.

En este sentido hay que tener en cuenta que el presupuesto de infraestructuras y movilidad del transporte pasa de 546 millones de euros en el año 2018 a 1.271 millones en el 2026. Eso significa que se ha multiplicado por 2,33 en estos años.

Y que sólo en esta legislatura los fondos movilizados ascienden a 4.660 millones de euros, una cifra que supone «un dato histórico» frente a las anteriores. En la anterior, entre 2019 y 2022 se movilizaron 2.697 millones de euros. Entre 2015 y 2018, la última legislatura en manos del PSOE, en Andalucía se movieron 2008 millones de euros.

Al fin y al cabo, como defendió la consejera de Economía, Carolina España, durante el pleno de los presupuestos «la ejecución simultánea del metro de Sevilla, el de Málaga y el de Granada así como la reactivación del tranvía de Jaén y el de Alcalá de Guadaíra es un hecho inédito en la historia de Andalucía».