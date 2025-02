La Junta de Andalucía insiste en el «déficit» de médicos y pide una convocatoria de plazas MIR extraordinaria

La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha reiterado el «grave problema» que supone el «déficit» de médicos, por lo que ha urgido al Gobierno a convocar plazas de médico interno residente (MIR) de forma extraordinaria y a ... flexibilizar o cambiar los criterios de las unidades de formación.

«Nosotros hemos hecho un esfuerzo importante desde 2019. La última oferta de plazas MIR que hemos hecho han sido 434 plazas. El récord que Andalucía ha puesto encima de la mesa en el número de plazas MIR. Somos de las tres comunidades autónomas que más plazas MIR oferta, pero sí es verdad que sigue habiendo un déficit«, ha afirmado la consejera.

Al hilo, ha afirmado que actualmente Andalucía tiene «500 cupos sin poder cubrir, más los que se acumulen de este año«, puesto que »no hay número suficiente de profesionales que salen« una vez terminada su formación para poder cubrir a los que se jubilan.

«Es lo que le hemos pedido a la ministra durante mucho tiempo, esa convocatoria extraordinaria. Dijimos un periodo de cuatro años, pero lo dijimos hace cinco, con lo cual hemos perdido cinco años ya de esa convocatoria extraordinaria. Si se hubiese hecho esa convocatoria extraordinaria en 2019, este año estarían ya saliendo profesionales de esa convocatoria extraordinaria«, ha indicado.

A ello ha sumado, además, «el problema» de las unidades de formación. En este punto, ha precisado que Andalucía las tiene «copadas», ha «sacado todas las plazas acreditadas» y no puede sacar más «porque ya no cumplimos con esos criterios de acreditación». «Hemos pedido al Ministerio, de forma continuada también, cinco años y cinco ministros, creo que esta es la sexta ministra a la que le hemos pedido la flexibilización o modificación de los criterios de las unidades de formación. Existió y existe un compromiso de la ministra actual, pero todavía no se ha materializado«, ha recalcado García.

Así las cosas, ha hecho hincapié en que primero se necesita «la modificación o flexibilización de los criterios y después una convocatoria extraordinaria» de plazas MIR. «Ellos perfectamente saben cuántos profesionales se jubilan en el Sistema Nacional de Salud de aquí al año 2030, en Andalucía 2.917, con lo cual sí que tenemos un grave problema«, ha concluido.