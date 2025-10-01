La Junta de Andalucía inaugurará hasta febrero 22 nuevas infraestructuras sanitarias

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este miércoles que desde este mismo jueves y hasta el mes de febrero de 2026 el Gobierno andaluz inaugurará 22 nuevas infraestructuras sanitarias en las que se han invertido 136 millones de ... euros. Las tres más inmediatas serán en la provincia de Málaga, concretamente en Los Boliches, en Fuengirola; y en la Carihuela, en Torremolinos; y en Piedra Redonda, en Almería.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Moreno ha recordado que Andalucía ha incrementado el gasto sanitario por habitante, que se sitúa ya en los 1.800 euros frente a los 1.000 euros en los que estaba «hace no mucho de eso». Sobre infraestructuras, el presidente ha sostenido que la inversión «se ha multiplicado por cuatro» desde 2019.

En total, se han realizado casi 3.000 millones de euros de inversión frente a los 661 invertidos en el periodo 2012/2018. «La gestión ya está dando fruto», ha puntualizado Moreno, poniendo de nuevo como ejemplo el caso del Hospital Militar, «cerrado, abandonado y desvalijado» durante décadas.

Preguntado si tras febrero habrá más inauguraciones o esa fecha obedece a una próxima convocatoria electoral, Moreno ha señalado que «después de febrero hay más. He mencionado las más recientes». «Las elecciones son en junio, con lo cual fácilmente en la primavera de 2026 vamos a tener elecciones salvo que haya adelanto electoral y entonces no tendría sentido concurrir dos veces en escasos meses», ha reiterado.

Admite «problemas»

Respecto a la sanidad, ésta tiene «problemas», ha reconocido Moreno. «La sanidad es compleja y un problema global de España; y lo es porque la población ha envejecido muchísimo. En los últimos diez años se han incorporado medio millón de personas por encima de los 60 años. Cuando la población envejece, pues lógicamente nos colapsa el sistema sanitario».

«Lamentablemente, en los años anteriores, nadie hizo una proyección del número de médicos que se iban a jubilar ni nadie hizo una proyección demográfica de cómo iba a cambiar la población. De hecho, siete de las ocho provincias andaluzas tienen saldo negativo vegetativo. Estamos trabajando y estamos invirtiendo con mucha determinación y con la absoluta convicción de que mejoraremos la sanidad poco a poco», ha concluido.