Andalucía hará rebajas fiscales a todos los que tengan hijos

La Junta de Andalucía inaugurará hasta febrero 22 nuevas infraestructuras sanitarias

El presidente regional anuncia que se han invertido 136 millones de euros, recordando que se ha incrementado el gasto sanitario por habitante subiendo ya a los 1.800 euros

Andalucía hará rebajas fiscales de 200 euros por cada hijo

El presidente Moreno, este miércoles en la rueda de prensa en las Atarazanas
M. Benítez

Sevilla

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este miércoles que desde este mismo jueves y hasta el mes de febrero de 2026 el Gobierno andaluz inaugurará 22 nuevas infraestructuras sanitarias en las que se han invertido 136 millones de ... euros. Las tres más inmediatas serán en la provincia de Málaga, concretamente en Los Boliches, en Fuengirola; y en la Carihuela, en Torremolinos; y en Piedra Redonda, en Almería.

