La Junta de Andalucía detrae de sus presupuestos 60 millones para las rebajas fiscales

Juanma Moreno anuncia en una semana deducciones por ir al gimnasio, tener mascota, alquileres y celíacos. La sombra de inminentes elecciones planea sobre las nuevas medidas

Cuarta rebaja fiscal en Andalucía en una semana: los celíacos también se desgravarán impuestos

Juanma Moreno, en una intervención en el Parlamento
Juanma Moreno, en una intervención en el Parlamento AbC
Mercedes Benítez

Mercedes Benítez

Sevilla

En apenas siete días, cuatro hitos. La semana se inició con las rebajas para los andaluces que tengan una mascota en casa y que lo lleven al veterinario. Luego llegó un descuento para los que vayan al gimnasio. Le siguió el anuncio de deducciones fiscales ... para jóvenes, mayores y personas con discapacidad entre otros colectivos vulnerables. El último anunció madrugó bastante.

