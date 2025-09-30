La Junta de Andalucía detrae de sus presupuestos 60 millones para las rebajas fiscales

En apenas siete días, cuatro hitos. La semana se inició con las rebajas para los andaluces que tengan una mascota en casa y que lo lleven al veterinario. Luego llegó un descuento para los que vayan al gimnasio. Le siguió el anuncio de deducciones fiscales ... para jóvenes, mayores y personas con discapacidad entre otros colectivos vulnerables. El último anunció madrugó bastante.

Fue el lunes a la 7 de la mañana cuando el presidente de la Junta de Andalucía anunciaba a través de las redes sociales que habrá también deducciones fiscales para los celiacos, una medida con la que se pretende reducir el gasto de estos alimentos que, en muchos casos, tienen un precio muy superior a los de los habituales en la cesta de la compra.

Son medidas, todas ellas que se incluirán en los próximos presupuestos de la Junta de Andalucía del año 2026. Es decir, los que se presentarán en unas semanas y que tendrán que ser aprobados para final de año.

Pero, ¿cuánto cuestan esas deducciones que la Junta de Andalucía califica como la séptima rebaja fiscal? Según fuentes de la Consejería de Economía se calcula que este paquete de nuevas medidas supondrá detraer de los presupuestos autonómicos unos 59 millones de euros.

Así de esa cantidad la que más montante se lleva es la de los gimnasios ya que se estima que costará aproximadamente unos 36 millones de euros. Hay que tener en cuenta que, en una época en la que cada vez son más los que se apuntan al gimnasio. Por eso la administración autonómica ha calculado que de esta deducción se podrán beneficiar unos 785.000 habitantes.

Se trata de una deducción del 15% de los gastos asociados a la práctica deportiva, con un límite de 100 euros por contribuyente y serán deducibles será deducibles las cuotas de pertenencia no sólo a gimnasios, sino también a centros deportivos, clubes, federaciones deportivas u otras entidades «para el desarrollo de actividades de ejercicio físico o práctica deportiva».

A ellos hay que sumar otros 11 millones, que es lo que se calcula que podrían costar las deducciones para los andaluces que tengan mascota y que lo lleven al veterinario. En este sentido hay que recordar que el animal tiene que estar inscrito en el Registro de Animales de Compañía y llevarlo al veterinario.

Esas deducciones, una de las que han servido para que el secretario general de Junts, Jordi Turull, arremeta contra ellas, sirve para una reducción del del 30% en gastos veterinarios, con un límite de hasta 100 euros, durante el primer año para las familias que adquieran una mascota. En caso de que el animal sea adoptado en un centro de acogida, su dueño podrá acogerse a la deducción durante tres años.

En el caso de perros de asistencia como los perros guías para personas ciegas, los que detectan bajadas de azúcar o ataques epilépticos, e incluso de los perros que asisten a mujeres víctimas de violencia de género, dicha deducción se aplicará durante toda la vida del animal y con efecto inmediato: no tendrán que ser necesariamente adoptados o adquiridos ahora. En cualquier caso hay que tener en cuenta que la población canina en Andalucía es elevada. De hecho hay más de 2,1 millones de perros, 373.000 gatos y 12.000 hurones. Pero también cobayas, hámster, aves.

Costes

En cuanto a las ayudas al alquiler de las viviendas, se calcula que tendrán aproximadamente un coste de 8 millones de euros. Se trata de una deducción fiscal en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de Andalucía para menores de 35 años, anunciada por el presidente en el Parlamento y que eleva el máximo de la deducción por alquiler de vivienda habitual de 900 a 1.200 euros anuales.

Se trata de una mejora de la deducción por alquiler de vivienda habitual destinada a jóvenes menores de 35 años, mayores de 65 años, personas con discapacidad, víctimas de violencia doméstica y víctimas del terrorismo con rentas de hasta 25.000 euros en tributación individual y de 30.000 en caso de declaración conjunta.

En cuanto a la de los celíacos, la última anunciada ayer por Juanma Moreno, se estima que la que menos coste tendrá para la Junta de Andalucía ya que se calcula un gasto de 3,7 millones de euros. Será una una nueva deducción autonómica en el IRPF de 100 euros a aquellos contribuyentes que padezcan celiaquía, ya sea él mismo el afectado, su pareja o alguno de sus descendientes.