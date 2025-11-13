Suscríbete a
La Junta de Andalucía cesa a dos empleadas tras hacerlas fijas por presentarse a la vez a dos concursos para interinos

Recurren su cese en los juzgados que atribuyen a «represalias» mientras la Administración alega que la ley impide optar simultáneamente a dos plazas de estabilización

Usuarios de la oficina del Servicio Andaluz de Empleo de Las Lonjas, en Córdoba, donde trabajaban las laborales despedidas valerio merino
Antonio R. Vega

La Junta de Andalucía ha cesado a dos trabajadoras que llevaban más de 14 años prestando sus servicios con contratos de interinidad en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) diez meses después de haber adquirido la condición de fijas de la Administración General. El ... motivo es que se habían presentado de forma simultánea a dos concursos de méritos para estabilizar el empleo temporal convocados por la Junta, optando a dos plazas diferentes, lo que vulneraría, a su juicio, una disposición de la Ley de Función Pública de Andalucía. Así lo recoge en una resolución del 21 de septiembre de 2025, que ha sido impugnada por una de las promotoras de empleo —la otra afectada prepara una demanda similar—, por la que la Dirección General de Recursos y Función Pública de la Junta anula sus nombramientos y extingue la relación laboral con ambas promotoras de empleo.

