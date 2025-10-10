La Junta de Andalucía defiende que «ninguna mujer» se deriva en el seguimiento del cribado de cáncer de mama: «Se hace 100% en el SAS»

Suscríbete a
Moreno, en su reunión de este viernes con la Asociación Española Contra el Cáncer
E. Barba

E. Barba

Sevilla

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, que ha asumido provisionalmente las competencias de Salud tras la dimisión de Rocío Hernández, ha defendido este viernes sobre la derivación a la sanidad privada de las mamografías del programa de ... cribado de cáncer de mama que «ninguna mujer es derivada del programa de cribado de seguimiento y, por tanto, las mamografías del cribado que se derivan son cero». «El programa de cribado de detección precoz del cáncer de mama es un programa público, el cribado se hace 100% en el SAS«, ha proclamado a preguntas de los periodistas al término de la reunión que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha tenido en San Telmo con el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, a la que ha continuado otra con la Asociación Española Contra el Cáncer.

