La Junta de Andalucía autoriza un contrato por 11,4 millones para aumentar servicios en Unidad de Automatización Inteligente Ya se han gestionado más de 2,8 millones de expedientes y 4 millones de documentos de forma robotizada y automatizada

El Consejo de Gobierno andaluz autorizará en la reunión que mantendrá este martes un contrato por 11,4 millones de euros para aumentar los servicios de la Unidad de Automatización Inteligente con la que cuenta la Junta desde hace dos años en el marco de la Agencia Digital de Andalucía.

Así lo ha anunciado este lunes el consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación administrativa, Antonio Sanz. Ha expuesto que, desde la creación de la Agencia Digital de Andalucía en el año 2020, se han ejecutado trabajos para adaptar tecnologías de automatización inteligente, de robotización, a través de la Unidad de Automatización Inteligente en muchos de los procedimientos de la Junta.

Según Sanz, la citada unidad ha permitido robotizar ya, hasta el primer cuatrimestre de este año, 83 procesos, mientras que se han gestionado más de 2,8 millones de expedientes y 4 millones de documentos de forma robotizada y automatizada, gracias a la inteligencia artificial.

«El futuro o es digital o no será»

El objetivo la Unidad de Automatización Inteligente, según ha agregado Antonio Sanz, «es automatizar tareas que permitan recuperar tiempo para que los funcionarios puedan dedicarse a tareas de mayor valor añadido, agilizando los servicios públicos y, por consiguiente, repercutiendo en un mejor servicio público a la ciudadanía».

Ha explicado que ya son 12 las consejerías de la Junta de Andalucía que desarrollan estos 83 procesos de automatización inteligente. «La unidad ofrece estos servicios para todo el ciclo de vida de un proceso automatizado, desde el estudio de viabilidad hasta el diseño y desarrollo de la solución y luego la posterior ejecución automática en la plataforma», ha apuntado.

Por tanto, según Sanz, con la autorización del nuevo contrato este martes en el Consejo de Gobierno se da «un paso más hacia una Andalucía cien por cien digital». «El futuro o es digital o no será y Andalucía se sitúa de nuevo a la vanguardia y está preparada para afrontar un presente moderno y un futuro de garantía», ha apuntado.