La anterior instructora del caso ERE, María Núñez Bolaños, prepara su salto a la Audiencia de Sevilla

María Ángeles Núñez Bolaños, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, se dispone a dar el salto a la Audiencia Provincial de Sevilla diez años y medio después de hacerse con las riendas de este órgano. Ha obtenido provisionalmente una plaza como ... magistrada de la Sección Tercera que preside Ángel Márquez. La juez se presentó a un concurso en el que el principal criterio para adjudicar el puesto es la antigüedad en el ejercicio de la profesión.

Fuentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) especificaron a ABC el pasado lunes que el concurso al que ha concurrido la magistrada está pendiente de pasar por la Comisión Permanente, por lo que aún no es definitivo. Es la candidata que más tiempo lleva impartiendo Justicia, por lo que su ascenso está asegurado.

Sustituyó a Mercedes Alaya que había conseguido otro ascenso como magistrada de la Sección Séptima

María Núñez Bolaños lleva a cargo del juzgado de las macrocausas desde junio de 2015, cuando sustituyó a Mercedes Alaya, que había conseguido otra plaza como magistrada de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla. Desde septiembre de 2020 e incluso antes, en 2019, con motivo de sus bajas médicas, no se hace cargo del sumario de los ERE, el fraude de la Formación o el caso Avales de la Agencia IDEA. Delegó en José Ignacio Vilaplana, el magistrado de refuerzo, la instrucción de los sumarios que han puesto la lupa en la gestión de los antiguos gobiernos socialistas.

Queja ante el Poder Judicial

A su vuelta de la baja laboral en 2020, Núñez decidió dar un paso atrás. Pactó con Vilaplana un nuevo reparto de tareas: éste se hacía cargo de las macrocausas, la mayoría de ellas heredadas de la juez Mercedes Alaya, mientras que ella asumía los asuntos ordinarios que se instruyen, tramitan y enjuician en el juzgado. Su continuidad iba a resultar incómoda debido a los desencuentros que ha mantenido con los fiscales Anticorrupción, que le reprocharon una «inequívoca actuación dilatoria» en las macrocausas de corrupción, lo que podría provocar que prescribieran, así como la exclusión masiva de ex altos cargos de las piezas del caso ERE.

La colisión con el Ministerio Público se plasmó en un detallado informe suscrito por los seis fiscales Anticorrupción de Sevilla que dio pie a la presentación de una denuncia por su jefe, el fiscal Alejandro Luzón. Tras llevar a cabo una inspección del juzgado, que coincidió con su baja médica, el CGPJ archivó las diligencias informativas el pasado 10 de septiembre al no apreciar falta disciplinaria en los retrasos.