La anterior instructora del caso ERE, María Núñez Bolaños, prepara su salto a la Audiencia de Sevilla

La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla llevaba diez años y medio al frente de este órgano

La juez María Núñez Bolaños, en el centro, en una concentración de jueces y fiscales en el Sevilla
La juez María Núñez Bolaños, en el centro, en una concentración de jueces y fiscales en el Sevilla abc
Antonio R. Vega

María Ángeles Núñez Bolaños, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, se dispone a dar el salto a la Audiencia Provincial de Sevilla diez años y medio después de hacerse con las riendas de este órgano. Ha obtenido provisionalmente una plaza como ... magistrada de la Sección Tercera que preside Ángel Márquez. La juez se presentó a un concurso en el que el principal criterio para adjudicar el puesto es la antigüedad en el ejercicio de la profesión.

