El juez de menores Emilio Calatayud, famoso por sus sentencias ejemplarizantes, premiado por la Junta de Andalucía

El juez de menores de Granada Emilio Calatayud, que se hizo famoso por sus sentencias ejemplarizantes será distinguido por la Junta de Andalucía.

El Consejo de Gobierno de este lunes ha hecho públicos los segundos Premios Justicia Andalucía, que quieren reconocer a todas ... aquellas personas que sí defiende, acatan y respetan el Estado de Derecho, norma básica de nuestra convivencia en democracia.

Este año se ha concedido el Premio de Honor al juez de Menores de Granada, Emilio Calatayud, recientemente jubilado, por su extraordinaria sensibilidad hacia los menores infractores, sin olvidar a las víctimas, abordando su realidad desde una profunda comprensión humana y social con sentencias ejemplarizantes que se han hecho famosas. Y además, como no, se destaca la mención especial para el Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Luis Portero, en el 25 aniversario de su asesinato a manos de la banda terrorista ETA en Granada La Junta de Andalucía quiere mantener su legado como ejemplo de integridad, servicio público y compromiso con la Justicia. «Vaya nuestra más sentida enhorabuena desde el gobierno andaluz y nuestro eterno recuerdo a Luis Portero, a su familia y a todas las víctimas del terrorismo. Pasen los años que pasen se mantendrán vivos en nuestro recuerdo y en la memoria democrática de España», ha dicho la portavoz del Gobierno andaluz.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión