Directo
Koldo García llega al Supremo con una mochila con ropa por si el juez decretara su ingreso en prisión

El juez mantiene procesados a siete ex altos cargos socialistas del Junta en una pieza de los ERE

El magistrado investiga la presunta malversación de 261 millones en ayudas fraudulentas en la empresa Delphi

El método de los ERE: una fábrica de paro en el páramo laboral andaluz

Sigue en directo la declaración de Koldo García en el Tribunal Supremo tras el paso de ayer de José Luis Ábalos

Sede de Delphi en Cádiz durante una huelga
J. J. Madueño

Málaga

El Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla ha dictado un auto en el que acuerda continuar como procedimiento abreviado las diligencias previas seguidas contra siete ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía, así como contra otras cinco personas investigadas. Es una ... pieza separada del caso de ERE centrada en la concesión y el pago, presuntamente ilícitos, de ayudas sociales individuales a extrabajadores de la empresa Delphi Automotive Systems España S.L. y su industria auxiliar. Se achaca un fraude superior a los 261 millones de euros.

