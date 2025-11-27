El juez que investiga los contratos de emergencia del SAS llama a declarar a la consejera Catalina García como testigo

El magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla, José Antonio Gómez Díez, ha citado a declarar a la actual consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, y al exviceconsejero de Hacienda y Financiación Europea, Roberto Ochoa Torres, en calidad ... de testigos en la causa que investiga contratos de emergencia firmados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) con empresas privadas por un montante de 242 millones de euros entre 2020 y 2023.

En una providencia dictada el pasado 26 de noviembre a la que ha accedido ABC, notificada este jueves a las partes del proceso, el juez instructor atiende la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción para que comparezcan en el juzgado Catalina García, exconsejera de Salud y Consumo entre 2022 y 2024, y Roberto Ochoa, el ex 'número dos' del consejero Juan Bravo, para el próximo 20 de enero. Además, acuerda, también, a instancias de la Fiscalía, prorrogar la investigación hasta el 1 de abril próximo.

La intención de la Fiscalía es averiguar cómo se gestó el acuerdo del Consejo de Gobierno de 6 de octubre de 2020, que incluyó la contratación excepcional de emergencia del SAS dentro de la relación de procedimientos que pasaban de someterse a la fiscalización previa de la Intervención General de la Junta de Andalucía al control financiero permanente, en la que la vigilancia del gasto es continua y a posteriori.

En la anterior legislatura (2019-2022), Catalina García era la viceconsejera de Salud, cuando se habilitó un procedimiento excepcional para agilizar los suministros y servicios ante la grave crisis sanitaria ocasionada por la pandemia. Tanto ella como Roberto Ochoa formaban parte de la Comisión General de Viceconsejeros, el llamado Consejillo, preparatorio del Consejo de Gobierno, que en una reunión del 1 de octubre de 2020 decidió incluir los contratos del SAS en el control financiero permanente.

El juez asume la petición de la Fiscalía para conocer de primera mano la versión de ambos protagonistas sobre la decisión de incorporar los contratos del SAS entre los gastos de emergencia ante el Covid que pasaban a control financiero permanente, una de las dudas jurídicas que planean en esta causa denunciada por el PSOE.

Tanto la exinterventora general y actual viceconsejera de Hacienda, Amelia Martínez, como las interventoras del SAS señalaron ante el juez que la nueva fórmula permitía un mayor control y alcance del gasto. Martínez testificó ante el juez que se estableció el control financiero permanente como fruto de un diálogo entre las consejerías Hacienda y Salud en la Comisión General de Viceconsejeros.

Tres gerentes del SAS investigados

El titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla investiga por una supuesta prevaricación administrativa a la actual gerente del SAS, Valle García Sánchez, y a sus dos predecesores en el cargo, Miguel Ángel Guzmán Ruiz y Diego Vargas Ortega.