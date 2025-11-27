Suscríbete a
El juez que investiga los contratos de emergencia del SAS llama a declarar a la consejera Catalina García como testigo

El magistrado busca conocer de primera mano por qué se cambió el sistema de control de las adjudicaciones sanitarias en el Consejillo en 2020

La consejera Catalina García en el Parlamento andaluz
Antonio R. Vega

El magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla, José Antonio Gómez Díez, ha citado a declarar a la actual consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, y al exviceconsejero de Hacienda y Financiación Europea, Roberto Ochoa Torres, en calidad ... de testigos en la causa que investiga contratos de emergencia firmados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) con empresas privadas por un montante de 242 millones de euros entre 2020 y 2023.

