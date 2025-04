La Junta de Andalucía, expulsada de un juicio del caso ERE por no acusar a nadie, incluido un ex alto cargo del PSOE

La Audiencia anuló dos veces el archivo de la juez Núñez Bolaños

La anterior juez instructora del caso ERE, María Núñez Bolaños, archivó dos veces la causa sobre las ayudas concedidas a Azucareras Reunidas de Jaén. La Audiencia de Sevilla anuló los dos carpetazos en 2016 y 2018, al considerar que fue una decisión «apresurada y precipitada» al haberse apenas iniciado la instrucción. Año y medio después, Bolaños volvió a archivar esta causa al no apreciar delito en la conducta de los ex altos cargos, empresarios y sindicalistas. La Junta respaldó a la juez asegurando que no había intrusos ni delitos. La Fiscalía se opuso al sobreseimiento y también la acusación popular ejercida por el PP andaluz, que alegó que abría la puerta a una «amnistía penal» para muchos de los investigados. La Audiencia dio la razón a la Fiscalía y al PP.