Juanma Moreno suspende su agenda europea para centrarse en la crisis de los cribados

La crisis de los fallos en el cribado del cáncer de mama en Andalucía ha afectado a la agenda internacional de Juanma Moreno. El presidente de la Junta de Andalucía suspenderá su próxima cita europea para centrarse en la resolución de un asunto que ... provocó la dimisión el pasado miércoles de la consejera de Salud, Rocío Hernández, y que ahora considera su prioridad.

Fuentes del ejecutivo andaluz han explicado que Juanma Moreno ha decidido no acudir la próxima semana a Bruselas, al pleno del Comité de Regiones, que está previsto entre los próximos días 13 y 15 de octubre. Será un pleno en el que están agendados varios debates sobre temas como el Pilar Europeo de Derechos Sociales, la Defensa Europea y la UE local, así como la presentación y aprobación de varios dictámenes.

Es un tema que interesa mucho al líder del ejecutivo andaluz, que en los últimos meses había intensificado sus citas internacionales y que es vicepresidente de este órgano en el que además le toca asumir la presidencia en el verano de 2027 cuando deje el cargo la húngara Kata Tütto. Sin embargo, Juanma Moreno ha decido no viajar y quedarse la próxima semana en el palacio de San Telmo para centrarse en la resolución del problema que ha provocado el cribado del cáncer de mama en su gobierno.

Nuevo organigrama

De hecho, además del plan de choque de 12 millones de euros que ha anunciado y las medidas como la creación de nuevas unidades para el cribado del cáncer de mama y colon en el hospital Muñoz Cariñanos de Sevilla, tiene pendiente diseñar el nuevo organigrama de su gobierno ya que, tras la dimisión de Rocío Hernández, ha asumido la cartera de Salud su número dos, el consejero de Presidencia, Antonio Sanz. Pero lo ha hecho sólo de forma provisional.

Es una asunción de competencias que, en cualquier caso, no se espera que se prolongue demasiado. Ni siquiera el propio Antonio Sanz ocultaba ese jueves en el Parlamento que está en «funciones» como consejero de Salud y que espera que el relevo llegue pronto.

De hecho se espera que el presidente de la Junta nombre nuevo o nueva consejero en los próximos días. Aunque desde el Gobierno no dan fechas para ello, se da por hecho que será una vez pasado el día de la Hispanidad, el próximo 12 de octubre. Probablemente en el consejo de gobierno del próximo miércoles. Una fecha y un nombre, el del futuro consejero, que, de momento, sólo está en la cabeza del presidente andaluz.

Todo son especulaciones sobre perfiles y nombres de posibles candidatos y sobre si el cambio, que llegará en la recta final de la legislatura y cuando el nivel de tensión ha aumentado en la escena política autonómica, afectará sólo a la Consejería de Saludo o habrá más novedades.