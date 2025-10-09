Suscríbete a
ABC Premium

Juanma Moreno suspende su agenda europea para centrarse en la crisis de los cribados

El presidente no viajará la próxima semana a Bruselas al pleno del Comité de Regiones. Se espera que dé a conocer los próximos días el nuevo organigrama del Gobierno

Moreno avanza más relevos en Salud por la crisis de los cribados: «En España nadie dimite, en Andalucía somos distintos»

Juanma Moreno en el Parlamento andaluz
Juanma Moreno en el Parlamento andaluz juan Flores
Mercedes Benítez

Mercedes Benítez

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La crisis de los fallos en el cribado del cáncer de mama en Andalucía ha afectado a la agenda internacional de Juanma Moreno. El presidente de la Junta de Andalucía suspenderá su próxima cita europea para centrarse en la resolución de un asunto que ... provocó la dimisión el pasado miércoles de la consejera de Salud, Rocío Hernández, y que ahora considera su prioridad.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app