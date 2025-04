Juanma Moreno sobre Antonio Burgos: «Si todas las personas son irrepetibles, los genios son, además, irreemplazables»

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha destacado durante la entrega del Premio de Periodismo de la Junta de Andalucía al escritor y periodista Antonio Burgos, fallecido el 20 de diciembre, la relevancia de este autor, que ha definido como «maestro de periodistas y referencia del articulismo español. Antonio Burgos nos deja un legado inmenso... pero también un recuadro que se quedará ya en blanco para siempre. Si todas las personas son irrepetibles, los genios son, además, irreemplazables. Cuánto conocimiento, cuántas ideas, cuánta originalidad se pierde cada vez que decimos adiós a uno de ellos. Aparte de su familia, de sus amigos y de sus compañeros -a los que también transmito mi pesar y mi más sentido abrazo-, aparte de todos ellos, sufren mucho la marcha de Antonio Burgos sus lectores».

Moreno ha dicho de Burgos, vinculado casi toda su vida profesional a ABC de Sevilla, que cuando se va alguien que practicó el pensamiento libre, «la que pierde es la sociedad en su conjunto. De poco serviría la libertad de expresión sin personas con el valor para ejercerla. Y Antonio ejerció la libertad con personalidad y con valentía. Su legado es tan valioso como extenso, con infinidad de textos que hablan de Sevilla, sus calles, sus tradiciones, sus nombres, sus familias…...de Andalucía, sus pueblos, su folclore, la Semana Santa y el Carnaval, la copla, los toros… ...de su querido Curro, Hijo Predilecto de Andalucía también aquel mismo día, ...o incluso del 'manque pierda' de su Betis».

Ha añadido que con este premio a la Trayectoria Profesional, la Junta aspira a «corresponder y reconocer su maestría. La herencia que nos deja Antonio está repleta de riquísima literatura y de enseñanzas, entre las que destaca una desde su primer artículo, publicado el 8 de marzo de 1962: aquel joven Antonio con apenas 19 años nos enseñó a amar Andalucía desde la palabra. A amar sus rincones, sus tradiciones, sus valores, sus personajes ilustres, su acento, e incluso también nos ha enseñado a quererla tal y como es, con sus defectos, que es como uno quiere a una madre o a una hija».

«Fue un andalucista cuando no había andalucistas»

«De alguna manera, Antonio Burgos fue un adelantado a su tiempo. Un pionero. Defendió desde muy joven la singularidad cultural de Andalucía y también reivindicó algo que está hoy de plena actualidad: que esta tierra necesita estar en igualdad con el resto de comunidades autónomas de España en inversión, financiación e infraestructuras. Fue un andalucista visionario. O un visionario del andalucismo. Como se ha escrito estos días en las páginas de ABC, 'Antonio fue andalucista cuando no había andalucistas'. Creo que es una definición que condensa con exactitud su decisiva aportación al sentimiento de «orgullo andaluz» tan necesario frente a las etiquetas que tratan de imponernos desde fuera».

En su discurso en la entrega de estos premios, Juanma Moreno ha definido el periodismo como un trabajo «apasionante y apasionado. Un periodista de raza siente, piensa, cree, sueña, acierta –y a veces también, por qué no, se equivoca–, y lo hace con pasión. Al escribir una crónica, al tomar una fotografía, al contar un suceso, al reportajear una historia, ponemos en marcha al ser humano, al sujeto, con todas sus consecuencias. Claro que existe la verdad, igual que existen la mentira y sus hermanas pequeñas, las medias verdades, que por cierto tienen amplios espacios. Lo que pasa es que es difícil dar con ella. Porque contar la verdad, como hacer política, es un trabajo muy duro pero igual de necesario para una sociedad sana, civilizada y con posibilidades de futuro. Una sociedad donde la autocrítica periodística tenga el mismo peso que la crítica política... siempre esencial».

«Andalucía tiene que ser contada»

«Andalucía tiene que ser contada. El periodismo documenta día a día la realidad inexplicable, extraordinaria, de lo andaluz. Y es, sin duda, una de las mejores herramientas para conocernos a nosotros mismos desde las mismísimas entrañas. Al contar la verdad desde sus mil puntos de vista, el periodismo se vuelve exigente porque como una demanda, pone a la luz lo que falta, lo que no se hace, lo que se añora y no llega, la injusticia cometida, lo que alguien ha olvidado. Ese periodismo riguroso y comprometido con Andalucía no nace de las redes sociales, ni del rumor, ni del bulo ni del caldo espeso de internet, sino de la profesionalidad del periodista... y, por supuesto, de la seriedad de los medios. Ésta puede que sea en la actualidad la batalla más importante de vuestro oficio: hacer, más que nunca, buen periodismo», ha añadido.