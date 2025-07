Juanma Moreno contra la sanidad pública

El pasado fin de semana, en una entrevista en La Vanguardia, Juanma Moreno se pronunció sobre la sanidad pública, con una frase que tardó poco en incendiar las redes. La frase era ésta:

«La sanidad, tal como va envejeciendo la población y tal como ... va cambiando, va a llegar un punto donde será inviable».

Oh, cielos... ¡¡inviable la sanidad pública!! El PSOE cortó esa frase y escribió, como presagio apocalíptico: «Juanma Moreno tiene un objetivo y no se esconde: destruir la Sanidad Pública». Depredador de lo público lo llamó el ministro Óscar Puente. El portavoz del PSOE andaluz añadió que Moreno se había quitado la careta en su plan de destrucción de la sanidad pública para rematar que esto es «de vergüenza». Un puñado de dirigentes socialistas y adláteres percutieron ahí a machamartillo. Y todo esto podría haber tenido su lógica de darse una condición básica: que fuese verdad. Pero era, sencilla y literalmente, falso. Se trataba de una frase cortada para quitarle el contexto y el sentido real. Juzguen ustedes; la frase completa era ésta:

«La sanidad, tal como va envejeciendo la población y tal como va cambiando, va a llegar a un punto donde será inviable tal como está concebida a día de hoy; y antes de que suceda eso, tenemos que proteger nuestro sistema público de salud. Y eso necesita reformas. Y necesita de un gran acuerdo por parte de las dos grandes formaciones políticas para que de una vez por todas dejemos la sanidad fuera del debate político y empecemos a hacer las reformas, para no padecer en un futuro problemas mayores».

Ya ven, Juanma Moreno no hablaba de destruir, sino literalmente de proteger «nuestro sistema público de salud» y de un gran pacto de los grandes partidos para sacar la sanidad del rifirrafe político y acordar reformas. Pero el PSOE y sus adláteres no quieren ningún debate sobre sanidad, ningún debate sobre la protección de ésta para garantizar su viabilidad. Se aferran a la mentira de que el PP la destruye para malvenderla a sus amiguetes; una caricatura realmente patética. No es que haya poca esperanza de que ese pacto sea posible; es que no hay ninguna. El PSOE está en una campaña destructiva, aferrado a la mentira, como este caso retrata descarnadamente. Así que, como en el Infierno del Dante, lasciate ogni speranza…