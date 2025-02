Juanma Moreno: «A lo que el sanchismo llama brujería nosotros le decimos democracia»

Sonrisas, fotos, abrazos y un plenario a tope. Hacía mucho tiempo que el PP de Sevilla no celebraba un congreso tan festivo y aunque el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha dicho que no quiere dibujar una arcadia feliz, la verdad es que la sintonía oficial del cónclave ha sido la canción 'Hay que vivir el momento' de Manuel Carrasco.

«Las ganas que tenía yo de reencontrarme tras el 19-J con mis compañeras y compañeros de uno de los partidos más potentes de Andalucía y del primer partido de Sevilla, la primera fuerza política gracias a vosotros», ha sido el saludo que ha hecho el presidente andaluz en la clausura del 16 Congreso del PP de Sevilla que ha elegido a Ricardo Sánchez como presidente y que muestra el tono en el que se ha desarrollado.

El mensaje del presidente andaluz ha quedado claro: no va a cejar en su batalla por situar a Andalucía como referente de España en una ambición que también llega hasta Europa, «vamos a competir con Madrid, con Cataluña y con Baviera para que Andalucía se sitúe en la vanguardia», ha dicho entre atronadores aplausos de los militantes sevillanos que han visto como su congreso ha sido también el primer mitin de la campaña de las municipales del 28 de febrero.

Juanma Moreno se ha convertido en el contrapeso de Pedro Sánchez (siempre, claro con el permiso de Feijóo) y, utilizando la misma estrategia que lo llevó hasta la Junta, distingue entre socialismo y sanchismo. «La reacción del sanchismo a nuestras políticas, porque muchos socialistas me dicen no estoy de acuerdo, es insultar al PP y al Gobierno y decir que somos unos brujos», ha dicho en referencia a las palabras de Sánchez en el Foro La Toja. «Igual es que aquellos que están acostumbrado a incumplir su programa electoral les parecerá brujería que alguien sí lo cumpla. ¿Qué he hecho yo para merecer el insulto? Les digo a los ciudadanos que voy a bajar los impuestos y en ocho semanas cumplimos la palabra dada. Nosotros no lo llamamos brujería sino democracia«.

Moreno también ha querido compartir el momento dulce que está viviendo como presidente de la Junta con los sevillanos, «¿cuántas veces hemos visto que nos pongan de referencia en España? Tenemos un modelo propio de hacer las cosas y la determinación y ambición de colocar a Andalucía en el lugar que le corresponde». Y ese es precisamente el punto de partida que ha marcado para Sevilla.

«No quiero escuchar a nadie que me diga que en su municipio no puede ser alcalde», ha advertido haciendo referencia a un candidato, al que no ha nombrado, que le había hecho esa reflexión. Es más, ha encargado al nuevo presidente provincial que elija 107 candidatos «ganadores en la provincia de Sevilla que conecten con la gente y que recojan sus sueños e inquietudes» porque ahora sí es posible por la situación que está viviendo el PP. «Vas a representar al primer partido de la provincia de Sevilla y decir esa frase nos ha costado 45 años».

Reconocimiento al PP de Sevilla

En la dirección del PP andaluz son conscientes de las suspicacias que había levantado en Sevilla el poder malagueño en la Junta con la llegada de Moreno a la presidencia. Con este congreso de este fin de semana se han tratado de restañar las heridas del pasado, también en este sentido, y el líder autonómico ha mostrado todo su «apoyo, compromiso, cariño y respeto» al partido en la provincia.

«No sabéis cuánto admiro a los militantes del PP de Sevilla. En Málaga lo hemos tenido un poco más fácil, con más oportunidades. Sé lo difícil que ha sido, lo complicado, la soledad que habéis sentido y el comportamiento deshonesto de algunas administraciones. Hemos movilizado ciudadanos sevillanos en torno a un proyecto político. Hemos sido capaces de cambiar la historia de Andalucía y de Sevilla«, ha dicho Juanma Moreno.

«El PP de Sevilla es fundamental, no podemos hacer presidente a Feijóo si en Sevilla no hay un partido sólido, consolidado y capaz. Nos jugamos también que España tenga una alternativa fiable, viable de Gobierno. Este es un congreso de unidad, fortaleza, capacidad. Y para que este partido salga unido, fuerte sólido y sea capaz de entender a esta sociedad y sus sueños, sus fortalezas y hacer grande a este partido porque si Sevilla es grande, Andalucía es grande y España es grande«.

En este sentido, ha pedido a sus afiliados en esta provincia que trabajen para convertir a Sevilla en líder, «Sevilla tiene que trabajar por ser líder en progreso, generación de empleo, riqueza y bienestar y eso nos lo tenemos que creer y sólo hay una formación política que tiene la certeza para poder llevarlo a cabo. Necesito que me ayudéis para hacer ese liderazgo de Sevilla, y Andalucía».

También ha aprovechado para arengar al candidato del PP al Ayuntamiento de Sevilla, José Luis Sanz, «nos falta la capital, que el Ayuntamiento de Sevilla se alinee con las reformas que estamos haciendo en Andalucía. Quiero la capital y la provincia. Es posible gobernar en la Diputación de Sevilla igual que hemos hecho en otros sitios. Es posible».