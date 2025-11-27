Juanma Moreno: «Sánchez está cada vez más acorralado»

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha dicho este jueves que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está cada vez «más acorralado», tras conocer la decisión de la Fiscalía Anticorrupción de pedir el envío a prisión del exministro de Transportes, José Abalos.

Juanma Moreno ha hecho estas declaraciones a su llegada al Parlamento de Andalucía en el que ahora se celebra el debate de la comunidad y donde el jefe del ejecutivo andaluz hará balance de la legislatura.

Según ha dicho a su entrada al hemiciclo, es evidente que la situación de corrupción del PSOE es «cada vez más grave» y más compleja y acorrala a Sánchez.

Por ello considera que lo que debería hacer el presidente del Gobierno es convocar elecciones generales. En cualquier caso, Juanma Moreno ha mostrado «su máximo respeto» a las decisiones judiciales al valorar la decisión de la Fiscalía Anticorrupción.

Juanma Moreno afronta este jueves su debate más complicado en Las Cinco Llagas. Deberá dar explicaciones con los fallos de los cribados y el caso Mascarillas que ha llevado al presidente y vicepresidente de la Diputación de Almería a dimitir tras su imputación.

El discurso del presidente, que se espera largo, da comienzo a un pleno que se espera largo. Tras su intervención se suspenderá la sesión hasta la tarde cuando será el turno de los portavoces de la oposición.