Anticorrupción y las acusaciones populares solicitan prisión provisional sin fianza para Ábalos

Juanma Moreno: «Sánchez está cada vez más acorralado»

El presidente de la Junta cree que debería convocar elecciones tras el envío a prisión del ex ministro José Abalos

Juanma Moreno, ante su debate más complicado con el Caso Mascarillas y la crisis sanitaria de fondo

Sigue en directo la vista de Ábalos y Koldo García en el Tribunal Supremo, con su posible entrada en prisión hoy

Juanma Moreno con el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, y el consejero de Sanidad, Antonio Sanz
Juanma Moreno con el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, y el consejero de Sanidad, Antonio Sanz
Mercedes Benítez

Mercedes Benítez

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha dicho este jueves que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está cada vez «más acorralado», tras conocer la decisión de la Fiscalía Anticorrupción de pedir el envío a prisión del exministro de Transportes, José Abalos.

