Juanma Moreno retoma su agenda internacional en Dinamarca mientras la Junta recalca que agotará la legislatura

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, retoma este jueves la agenda internacional con una visita a Dinamarca donde intervendrá en la conferencia de presidentes que se celebra esta semana mientras se suceden las especulaciones sobre la inminencia electoral.

Moreno, que es copresidente del órgano consultivo que preside la húngara Kata Tutto, asistirá esta semana a una nueva cita del órgano europeo donde tendrá lugar una nueva cita en el inicio del nuevo curso europeo.

Según han informado tras la reunión del consejo de gobierno en el palacio de San Telmo, el presidente andaluz, intervendrá en las sesiones del órgano europeo para hablar de temas relacionados con la ciberseguridad y la desinformación o asuntos referentes al marco financiero.

Hay que recordar que el presidente de la Junta de Andalucía, actual vicepresidente del Comité Europeo de Regiones, ocupará la presidencia de este órgano a partir del próximo año 2027 una vez que acabe el período de la húngara Kata Tutto.

Esa agenda internacional del ejecutivo andaluz continúa mientras en Andalucía siguen las especulaciones sobre la fecha de las próximas elecciones. Si embargo desde la Junta de Andalucía han querido recalcar este miércoles que la intención de Juanma Moreno es agotar la legislatura y que todo sigue como hasta ahora.

En este sentido se ha pronunciado la portavoz del gobierno andaluz, Carolina España, quien ha dicho que la intención de la Junta es «agotar le legislatura» ya que, a su juicio, «no hay motivo» para un adelanto de las elecciones autonómicas, que tocan en junio de 2026.

España ha señalado que siguen «en el mismo objetivo y se va a tratar de agotar la legislatura» y que, de momento, no hay « ningún cambio al respecto; creo que no hay motivo (para un adelanto electoral) y, en definitiva, tenemos que seguir trabajando»,.

La consejera ha dicho que lo único que le importa al Gobierno andaluz es «mejorar la vida de los andaluces, mejorar la sanidad, la educación, la universidad y la dependencia, y, por lo tanto, vamos a seguir trabajando hasta agotar la legislatura».

Hipótesis

Respecto a si un adelanto de las elecciones generales podría condicionar la fecha de las elecciones autonómicas, ha recalcado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ya expresó que «si hubiese adelanto electoral» por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «se valoraría la situación, porque no tendría sentido llevar a los andaluces a dos elecciones en un corto espacio de tiempo».

«Desde el Gobierno andaluz no nos vamos a desviar de nuestro objetivo que es seguir trabajando para mejorar los servicios públicos en Andalucía«, ha señalado España.

Sobre las manifestaciones del portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, en las que no ha descartado este miércoles que su formación solicite entrar en el Gobierno andaluz si el PP-A de Juanma Moreno no logra mayoría absoluta en las próximas elecciones autonómicas, España ha señalado que el objetivo es «volver a conseguir la confianza que nos dieron los andaluces en su momento, la confianza que dieron a Juanma Moreno», en referencia a la mayoría absoluta obtenida en las elecciones de junio de 2022.