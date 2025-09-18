Juanma Moreno reclama en Europa más recursos para las regiones

Sigue el periplo europeo de Juanma Moreno en Europa. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha vuelto a reivindicar el papel y la importancia que tanto regiones como ciudades deben tener en el marco de la Unión Europea, y ha reclamado que la voz de todos los territorios sea tenida en cuenta a la hora de afrontar los retos y objetivos comunes más inmediatos que tiene por delante Europa como el reparto de fondos o la ciberseguridad, entre otros.

Así se ha expresado Moreno tras participar en la primera jornada de la Conferencia de Presidentes del Comité Europeo de las Regiones que se está desarrollando esta semana en Dinamarca, país que ostenta la presidencia del Consejo de la Unión Europea hasta final de año. En esta primera sesión, el presidente ha participado en un debate con el Ministro de Resiliencia y Preparación del país, Torsten Schack Pedersen, celebrado en Copenhague.

«En Europa, las regiones no podemos perder autonomía ni recursos. No nos pueden dejar atrás. Tenemos que participar en el diseño de las nuevas políticas porque después nos pedirán que ayudemos. Por eso es muy importante que Andalucía esté aquí presente y sea testigo de las decisiones que aquí se toman, de manera que tengan en cuenta nuestros intereses. De aquí queremos salir con una posición conjunta, y eso es lo que aspira a liderar Andalucía«, ha reclamado Moreno, en relación al protagonismo y al peso que la comunidad quiere ganar en el continente.

Primera reunión

«Nos prepararemos tal y como la Comisión dispone para evaluar amenazas que nos son comunes y coordinar respuestas ante ellas. Las recientes catástrofes sufridas en Italia, Alemania o España, como los incendios o la sequía en Andalucía, han evidenciado que la llegada de recursos europeos es perentoria. Y los debates que estamos teniendo en esta Conferencia de Presidentes son la muestra de que sabemos por dónde empezar a trabajar«, ha expuesto durante su intervención en esta primera reunión que ha celebrado dicho órgano.

Este viernes, Moreno tiene previsto participar en la segunda sesión de la Conferencia de Presidentes, que acogerá un debate sobre el Marco Financiero Plurianual en el que se prevé la financiación de programas y acciones en todos los ámbitos de actuación a nivel europeo, desde la agricultura a la política regional. Además, intervendrá en la reunión de la Mesa del Comité Europeo de las Regiones, donde se analizarán cuestiones como el desarrollo de la Inteligencia Artificial o el contexto actual de la comunicación, la transparencia o la desinformación.

Otro de los temas que se debatirán, y en los que el presidente ha puesto el foco, es el de la ciberseguridad. «No existe desarrollo digital si no existe seguridad en nuestras redes. Y sobre ello, Andalucía quiere seguir aprendiendo. Europa quiere crear un espacio común de defensa y seguridad digital y nuestra comunidad, que dispone de un centro propio y es de las más avanzadas de Europa, quiere sumarse a esa iniciativa«, ha ofrecido Moreno, que va a aprovechar su participación en estas reuniones que se están celebrando en Copenhague para visitar el centro de ciberseguridad danés, uno de los más desarrollados del continente.