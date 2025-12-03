Juanma Moreno, avergonzado de ver al presidente Sánchez «humillándose» ante Puigdemont

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha presumido este miércoles en el Parlamento de ser capaz de sacar cuatro proyectos de ley en un sólo día mientras el Gobierno de Pedro Sánchez no es capaz de aprobar ni los Presupuestos Generales ... del Estado. Se refería así a la sesión de la cámara del pasado martes en la que pasaron el debate final dos leyes: la de Vivienda y de Patrimonio y otras tres superado el debate de la totalidad.

Durante la sesión de control parlamentario, el jefe del ejecutivo andaluz ha respondido así a una pregunta de la portavoz del PSOE, María Márquez, que le había acusado de «sacar leyes como churros». Algo a lo que Juanma Moreno ha contestado recordándole que el PSOE es «un sirviente» de Puigdemont y ha dicho que ayer «vimos a todos un presidente del Gobierno humillándose ante Puigdemont solo por mantenerse unos meses más en el Gobierno».

En este sentido ha recordado la «incoherencia» de María Jesús Montero que firmó en el año 2018 un acuerdo para la financiación en contra de la ordinalidad y que ahora vayan a cambiarlo por los intereses de Pedro Sánchez.

La mentira

En cuanto a la postura del PSOE en materia de salud, después de que María Márquez haya insistido en que seguirán al lado de Amama y de las mujeres que denuncian, el presidente andaluz han dicho que se han vuelto a equivocar «al usar la mentira» y ha recalcado que han «manipulado y les han hecho daño al sistema público y a los profesionales de la sanidad».

Ha sido una pregunta durante la que se ha vuelto a producir un encontronazo entre el presidente y la jefa de la oposición. Moreno ha tildado a Márquez de «antigua» a lo que la portavoz del PSOE ha contestado asegurando que ella estaba «tomando potitos» mientras el presidente andaluz «daba mítines con Fraga». Luego en su turno de respuesta el presidente andaluz ha recordado a Márquez que ella estaba hasta hace poco «en mítines con Cerdán y Ábalos».

Además en el turno de preguntas de Vox, Juanma Moreno ha criticado este miércoles la «estrategia política completamente absurda y delirante» de Vox sobre que en España se conformará una «gran coalición» entre PSOE y PP. Además, ha querido dejar claro que si dieran «los números», su formación ya habría planteado una «moción de censura» al jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez.

El portavoz de Vox, Manuel Gavira, ha criticado que el PP no plantee una moción de censura a Sánchez y ha augurado que los «cuñados» de PSOE y PP tienen como objetivo conformar una «gran coalición» en España.

«Nadie se cree eso de la gran coalición: ¿No está viendo los debates que hay en las Cortes Generales o en este Parlamento, qué gran coalición va a haber?», ha planteado Juanma Moreno al portavoz de Vox, apuntando que la «única alternativa posible al sanchismo y al PSOE se llama Partido Popular, no hay otra por número, por trayectoria y por capacidad de gobierno».

«Y eso lo sabe todo el mundo», ha señalado Moreno, quien ha indicado que el PP siempre ha sido la alternativa al actual gobierno, combatiendo «las malas políticas» del «sanchismo», que representa «el populismo y la radicalidad de un Partido Socialista que ha desaparecido». Asimismo, ha querido dejar claro que si hubieran dado los números, el PP habría planteado una «moción de censura» contra Pedro Sánchez.

Juanma Moreno ha defendido los «cambios» y «avances que se han producido en Andalucía» con su gobierno y ha dicho que no reconocerlo es un «craso error». Ha señalado que se puede reclamar que el ritmo «sea más acelerado o más intenso», pero lo que está claro que es que la Andalucía de 2018 «nada que tiene que ver» con la Andalucía del 2025.

Respecto a las palabras de Gavira sobre la bandera de Andalucía, Moreno le ha preguntado «si es o no su bandera». «Para nosotros, nuestras banderas son la de Andalucía y la de España y de las dos nos sentimos orgullosos», ha espetado el presidente de la Junta.