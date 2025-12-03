Suscríbete a
Disciplina sanciona a Isaac con dos partidos y acuerda el cierre parcial del Sánchez-Pizjuán en tres encuentros

Juanma Moreno, avergonzado de ver al presidente Sánchez «humillándose» ante Puigdemont

El presidente de la Junta acusa a Pedro Sánchez de actuar de esa forma con el único objetivo de seguir en el Gobierno

Juanma Moreno a Inma Nieto: «Usted mintió cuando dijo que se habían borrado mamografías»

Juanma Moreno, presidente de la Junta en el Parlamento
Juanma Moreno, presidente de la Junta en el Parlamento Raúl doblado
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha presumido este miércoles en el Parlamento de ser capaz de sacar cuatro proyectos de ley en un sólo día mientras el Gobierno de Pedro Sánchez no es capaz de aprobar ni los Presupuestos Generales ... del Estado. Se refería así a la sesión de la cámara del pasado martes en la que pasaron el debate final dos leyes: la de Vivienda y de Patrimonio y otras tres superado el debate de la totalidad.

