Juanma Moreno está «muy preocupado» por la factura electoral del caso Mascarillas de Almería: «Hay un solo beneficiado que es Vox»

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), ha manifestado este jueves su inquietud por la factura que pueda pasarle en las elecciones andaluzas previstas el próximo mes de junio el tsunami que ha generado el caso Mascarillas que ha provocado ... la detención del presidente y el vicepresidente de la Diputación de Almería por una trama de comisiones ilegales en contratos de obra pública. «A mí me preocupa y me preocupa mucho, porque al final de todo esto siempre hay un solo beneficiado que es Vox», ha asegurado en una entrevista concedida a Espejo Público, el programa que presenta Susanna Griso en Antena 3.

Ante una pregunta de la periodista sobre si teme perder la mayoría absoluta de la que goza el PP desde las últimas elecciones autonómicas celebradas el 22 de junio de 2022, Moreno ha asentido y ha explicado que el partido de Santiago Abascal hace una «campaña muy sencilla» y a la vez «efectiva», según la cual el Partido Socialista y el Partido Popular «son lo mismo, aunque no actuamos de la misma manera, ni son parecidas, ni mucho menos los casos.

«Ellos lo que buscan son soluciones fáciles a problemas difíciles, grandes titulares y poco más», ha proseguido el mandatario de la Junta y del PP andaluz. Ha reconocido que Almería «es una de las grandes facciones que tenemos en términos electorales, una provincia que siempre tradicionalmente ha apostado por el Partido Popular. Y por eso vamos a estar muy, muy, muy pendientes de este caso y vamos a actuar con toda la contundencia del mundo para dejar claro la situación que en el Partido Popular actuamos no solo con transparencia, sino también con contundencia cuando hay un caso» de estas características.

Moreno: «Yo soy el primer sorprendido»

Juanma Moreno ha asegurado que ha sido «el primer sorprendido» con la aparición cuya investigación se inició en junio de 2021 con la detención del entonces vicepresidente tercero de la Diputación de Almería, Óscar Liria. Ha comentado que los salpicados por la trama, que han sido arrestados por los presuntos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales, como el propio presidente de la institución, pertenecen a «una generación joven».

El propio presidente de la Diputación, Javier Aureliano García (PP), es «una persona que no tiene cargas familiares, está soltero, viene de una familia que no tiene problemas económicos. A mí me ha sorprendido mucho que pueda involucrarse en ese tipo de actos», ha señalado Moreno. De la misma forma, ha lamentado que otro de los implicados sea el vicepresidente, Fernando Giménez, que está «muy vinculado a movimientos religiosos». En fin, «todo para nosotros ha sido una sorpresa porque puertas hacia afuera mantenían un comportamiento ejemplar y transparente, hasta que ha salido la causa», ha afirmado.