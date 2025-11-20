Suscríbete a
Más de una docena de investigados por la trama corrupta en la Diputación de Almería

Juanma Moreno está «muy preocupado» por la factura electoral del caso Mascarillas de Almería: «Hay un solo beneficiado que es Vox»

El presidente andaluz defiende que ha actuado «con contundencia» cuando ha conocido la supuesta trama de mordidas por la que han sido detenidos el presidente y el vicepresidente de la Diputación

El comisionista de la Diputación de Almería con las mascarillas: «Han pegado un pepinazo»

El presidente andaluz, Juanma Moreno, en el reciente foro de ABC Sevilla
Antonio R. Vega

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), ha manifestado este jueves su inquietud por la factura que pueda pasarle en las elecciones andaluzas previstas el próximo mes de junio el tsunami que ha generado el caso Mascarillas que ha provocado ... la detención del presidente y el vicepresidente de la Diputación de Almería por una trama de comisiones ilegales en contratos de obra pública. «A mí me preocupa y me preocupa mucho, porque al final de todo esto siempre hay un solo beneficiado que es Vox», ha asegurado en una entrevista concedida a Espejo Público, el programa que presenta Susanna Griso en Antena 3.

