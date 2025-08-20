Juanma Moreno pide más medios para los incendios en España: «El Estado tiene que desplegar toda su capacidad material y humana»

El presidente Juanma Moreno ha pedido este miércoles más medios estatales contra los incendios. «Estos incendios sobrepasan autonomías, son un problema nacional. Nadie tiene que dudar que el Estado tiene que desplegar todo su capacidad y toda su influencia a través de sus medios materiales y humanos con solo el objetivo de colaborar en apagar esos incendios», ha señalado Moreno durante la vista al centro de ciberseguridad de la Junta en Málaga.

Desde allí ha incidido en que «se ha ido tarde por parte de la Administración General del Estado». «Creo que a veces no son conscientes de que el Estado tiene una utilidad y no solamente la de velar por la igualdad, la solidaridad entre todos los españoles, para que todos seamos iguales, sino también la de ayudar al resto de administraciones del Estado, en este caso como las Comunidades Autónomas», ha añadido Moreno, cuyos efectivos están desplegados en Noroeste de España combatiendo el fuego.

Moreno felicitó a los numerosos miembros de los bomberos forestales, especialmente el noroeste de España, en toda la zona de Extremadura, Castilla y León y Galicia su labor. «Llevamos ya prácticamente 15 días de incendios que han devorado las ilusiones y las esperanzas de muchas familias, destrozando su patrimonio personal, construido desde hace muchos años de casas, enseres, explotaciones agrarias y lo peor de todo, que tenemos que lamentar la pérdida de vidas humanas», ha detallado el presidente.

Se trata de incendios de sexta generación, como los que vivió Andalucía en Sierra Bermeja en 2021. «Fuegos muy complicados como consecuencia del calentamiento global, como consecuencia del cambio climático. Fuegos que muchos de ellos son inacabables y que requieren del esfuerzo, del compromiso y de la determinación de todos y cada uno de los que tenemos responsabilidades en las distintas administraciones», añadió Moreno.

El presidente ha detallado que desde Andalucía se está colaborando con en Galicia, Castilla y León y con Extremadura. «En la medida de nuestras posibilidades, especialmente Extremadura, que geográficamente está más cerca, con dos hidroaviones», ha reseñado.

«Esperamos, deseamos y queremos confiar que lo antes posible puedan controlar esos terribles incendios. Y tengo también que lamentar que a día de hoy no se han cumplido las expectativas de esos medios, de esos recursos que el Estado iba a poner a disposición de las comunidades autónomas« ha añadido el presidente andaluz, quien dice que ahora el objetivo debe ser »colaborar para apagar esos incendios».